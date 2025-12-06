इंडिगो की परेशानी के बाद यात्रियों को बड़ी राहत, बिहार से चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें, फटाफट देखें टाइमिंग और शेड्यूल
इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स रद्द होने के बाद समस्तीपुर रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. बिहार से कई स्पेशल ट्रेनें शुरू, देखें लिस्ट-
Published : December 6, 2025 at 12:21 PM IST
समस्तीपुर: इंडिगो एयरलाइंस समस्या के बीच समस्तीपुर रेल डिवीजन ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. लंबी दूरी के लिए कई स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है. डिवीजन प्रशासन ने इन ट्रेनों से सम्बंधित समयसारणी भी जारी कर दी है.
दरभंगा से दिल्ली अब सीधी स्पेशल ट्रेन: समस्तीपुर रेल डिवीजन ने दरभंगा से आनंद बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है. वहीं डिवीजन के तरफ से पटना से भी आंनद बिहार के लिए चलायी जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया है. डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी रंजीत कुमार सिंह के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए दरभंगा और पटना से आनंद विहार टर्मिनल के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जायेगा.
टाइमिंग और शेड्यूल: गाड़ी संख्या 05563 दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन दरभंगा से 07 दिसम्बर को 18.15 बजे खुलकर अगले दिन 21.15 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. इसी तरह गाड़ी संख्या 05564 आनंद विहार टर्मिनल-दरभंगा स्पेशल ट्रेन 09 दिसम्बर को आनंद विहार (ट.)से 00.05 बजे खुलकर 23.00 बजे दरभंगा पहुंचेगी.
🚆 दरभंगा–आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन— DRM SAMASTIPUR (@spjdivn) December 6, 2025
गाड़ी संख्या: 05563 (DBG–ANVT) - -दिनांक -07.12.2025
- आज सुबह 6:30 बजे विभिन्न श्रेणियों में बर्थ की उपलब्धता इस प्रकार है—
यात्रा की योजना बनाएं और समय पर आरक्षण करें।#IndianRailways #SpecialTrains pic.twitter.com/0H0IyaD8K7
पटना वालों के लिए दो-दो खास ट्रेनें: गाड़ी संख्या 02395 पटना-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन पटना से 07 दिसम्बर को 20.30 बजे खुलकर अगले दिन 15.00 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. इसी तरह गाड़ी संख्या 02396 आनंद विहार टर्मिनल-पटना स्पेशल ट्रेन 08 दिसम्बर को 19.00 बजे खुलकर अगले दिन 14.00 बजे पटना पहुंचेगी.
कब-कब चलेंगी, कब पहुंचेंगी?: संख्या 02309 पटना-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन पटना से 06 एवं 08 दिसम्बर को 20.30 बजे खुलकर अगले दिन 15.00 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. इसी तरह गाड़ी संख्या 02310 आनंद विहार टर्मिनल-पटना स्पेशल ट्रेन 07 एवं 09 दिसम्बर को 19.00 बजे खुलकर अगले दिन 14.00 बजे पटना पहुंचेगी.
🚆 दरभंगा–आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन :-— DRM SAMASTIPUR (@spjdivn) December 5, 2025
05563 (DBG–ANVT) : 07.12.25
05564 (ANVT–DBG) : 09.12.25
➡️ ठहराव: -SPJ, MFP, HJP, CPR, BUI,GCT,BSB, PRYJ, GOY
यात्रियों की सुविधा हेतु एक-एक ट्रिप चलाई जाएगी।#IndianRailways #SpecialTrains pic.twitter.com/wkmmQl7GUR
इंडिगो संकट के बीच रेलवे का मास्टरस्ट्रोक!: दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के हजारों फ्लाइट के अचानक कैंसिल होने के बाद से हालात बेकाबू है. बहरहाल इन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन से यात्रियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें-
इंंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल, DGCA की फटकार के बाद एयरलाइंस ने लिखित में मांगी माफी
Indigo की फ्लाइट्स कैंसिल होने पर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, लगाया बड़ा आरोप
IndiGo संकट में DGCA का बड़ा कदम, पायलटों को आराम देने से जुड़ा प्रावधान वापस लिया