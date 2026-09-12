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पितरों के तर्पण के लिए रेलवे का गिफ्ट, रानी कमलापति से गया के दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, लगेंगे 3 फेरे

​​स्पेशल ट्रेन का समय और तारीख (01661/01662) गाड़ी संख्या 01661 गया के लिए 27 सितंबर, 02 अक्टूबर और 07 अक्टूबर 2026 को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 15:20 बजे प्रस्थान करेगी. वहीं, अगले दिन दोपहर 14:30 बजे गया पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 01662 गया स्टेशन से 30 सितंबर, 05 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2026 को दोपहर 15:30 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 16:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी.

भोपाल: पितृपक्ष के पावन अवसर पर बिहार के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गया जाने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने एक विशेष सौगात दी है. पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल ने रानी कमलापति स्टेशन से गया के बीच पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन (01661/01662) चलाने का निर्णय लिया है. यह ट्रेन दोनों दिशाओं में 3-3 फेरे लगाएगी, जिससे मध्य प्रदेश और आसपास के यात्रियों को गया जाकर अपने पित्रों का पिंडदान और तर्पण करने में काफी सुगमता होगी.

इन ​प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव

​यह ट्रेन यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी-आन-सोन और अनुग्रह नारायण रोड स्टेशनों पर रुकेगी.

ट्रेन की ​कोच संरचना और बुकिंग की जानकारी

​यात्रियों की सुविधा के लिए इस स्पेशल ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे. इनमें 04 सामान्य श्रेणी, 12 शयनयान श्रेणी, 04 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (3AC), 02 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी (2AC) और 02 एसएलआरडी कोच शामिल रहेंगे. रेल प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना समय रहते बनाएं और रेलवे आरक्षण केंद्रों या आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट से अग्रिम बुकिंग कराएं.

पितृपक्ष का धार्मिक महत्व और तिथियां

​हिंदू धर्म में पितृपक्ष (श्राद्धपक्ष) की अवधि पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनकी आत्मिक शांति के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर 2026 से हो रही है, जिसका समापन सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गया में तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसी आस्था और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह विशेष व्यवस्था की है.