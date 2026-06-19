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नहीं छूटेगा पेपर! NEET स्टूडेंट्स को रेलवे की सौगात, इंदौर-भोपाल और बांद्रा के बीच दौड़ेंगी ट्रेनें

कब कहां से मिलेगी स्पेशल ट्रेन 1. इंदौर–भोपाल- रतलाम स्पेशल (09354) 20 जून को सुबह 11:25 पर इंदौर स्टेशन से रवाना होकर फतेहाबाद, बड़नगर होते हुए दोपहर 1:00 बजे रतलाम पहुंचेगी. यह ट्रेन नागदा होते हुए 3:25 पर उज्जैन पहुंचेगी. इसके बाद मक्सी, शुजालपुर एवं सीहोर होते हुए शाम 7:00 बजे भोपाल पहुंचेगी.

दरअसल नीट परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या लाखों में है और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रेलगाड़िया में आरक्षण लेना पड़ रहा है और रेलगाड़िया का रिजर्वेशन फुल हो गया है. ज्यादातर परीक्षार्थियों और उनके परिजनों के पास रेलगाड़ी के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं है जिन लोगों को दूसरे शहरों में सेंटर मिला है उन्हें रेलगाड़ी के जरिए ही यात्रा करनी होगी लेकिन रेलगाड़िया में आरक्षण नहीं मिल रहा है.

रतलाम: 21 जून को होने जा रही नीट परीक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए अलग-अलग रेल मंडल में स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने पर अतिरिक्त भीड़ और इस दौरान होने वाली नीट परीक्षा की वजह से यात्री गाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े और छात्रों को परीक्षा देने जाने के लिए रेलवे ने यह सौगात दी है. रतलाम रेल मंडल में इंदौर भोपाल, रतलाम, डॉ अंबेडकर नगर और बांद्रा के लिए दो स्पेशल ट्रेन संचालित की जा रही है.

2. भोपाल रतलाम स्पेशल (09353) 20 जून को शाम 7:40 पर भोपाल स्टेशन से रवाना होकर सीहोर शुजालपुर मक्सी होते हुए रात 11:05 पर उज्जैन स्टेशन पर पहुंचेगी. यह ट्रेन नागदा होते हुए रतलाम स्टेशन पर अगले दिन देर रात्रि यानी 21 जून को 12:55 पर रतलाम स्टेशन पर पहुंचेगी.

यह दोनों ट्रेन दोनों दिशाओं में फतेहाबाद चंद्रावतीगंज, बड़नगर, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, शाजापुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर एवं भोपाल स्टेशनों पर ठहरेगी एवं वापसी में यह ट्रेन फतेहाबाद चंद्रावतीगंज, बड़नगर नहीं जायेगी. इस ट्रेन में स्‍लीपर क्‍लास एवं जनरल सेकंड क्‍लास कोच की सुविधा रहेगी.

3. डॉ. अम्‍बेडकर नगर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल (09352 ) 19 जून, 2026 को डॉ. अम्‍बेडकर नगर से रात्रि 11:00 बजे चलकर इंदौर स्टेशन पर 11:30 बजे एवं उज्जैन स्टेशन पर अगले दिन यानी 20 जून को रात्रि 12:40 पर पहुंचेगी पर पहुंचेगी. 20 जून को ही यह ट्रेन रात्रि 2:35 पर रतलाम रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. जहां से दाहोद, बड़ोदरा सूरत वलसाड होते हुए यह ट्रेन 20 जून को दोपहर 3:40 पर बांद्रा स्टेशन पर पहुंचेगी.

4. वापसी में यह ट्रेन बांद्रा-डॉ अंबेडकर नगर स्पेशल (09351) 20 जून को शाम 6:20 पर रवाना होकर वलसाड सूरत वडोदरा दाहोद होते हुए रतलाम स्टेशन पर 21 जून की सुबह 6:15 पर पहुंचेगी. नागदा होते हुए यह ट्रेन उज्जैन स्टेशन पर सुबह 9:10 और इंदौर स्टेशन पर सुबह 10:45 पर पहुंचेगी. यह ट्रेन दोनों दिशाओं में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, दाहोद, गोधरा, छायापुरी, भरूच, अंकलेश्वर, सूरत, नवसारी, बिलीमोरा, वलसाड, वापी, पालघर एवं बोरीवली स्टेशनों पर ठहरेगी. जहां के यात्री और नीट की परीक्षा देने जा रहे हैं अभ्यर्थियों को इस स्पेशल ट्रेन का लाभ मिलेगा.

रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''विशेष कर नीट परीक्षा देने जा रहे हैं छात्रों के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है इसके लिए बुकिंग 19 जून से शुरू हो चुकी है. ट्रेनों के ठहराव, समय एवं कोच संरचना की जानकारी के लिए यात्री रेलवे की वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं.''