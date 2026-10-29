ट्रेन में तेज आवाज में गाने और रील चलाने पर जुर्माना, ₹1,000 तक का प्रावधान, 6 महीने की जेल
ट्रेन में ईयरफोन का करें इस्तेमाल, सहयात्रियों की सुविधा और निजता का रखें ध्यान, नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई. रिपोर्ट राकेश पटेल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 12:21 PM IST
नर्मदापुरम: ट्रेन में मोबाइल पर तेज आवाज में गाने सुनना, वीडियो और रील चलाना या स्पीकर पर ऑडियो बजाना यात्रियों को महंगा पड़ सकता है. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने यात्रियों को रेलवे नियमों के प्रति जागरूक करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करने की अपील की है. रेलवे के मुताबिक, लागू कानूनी प्रावधानों के तहत निर्धारित परिस्थितियों में ₹1,000 तक का जुर्माना, छह माह तक का कारावास या दोनों की सजा हो सकती है.
रेलवे के पीआरओ नवल अग्रवाल के अनुसार, "जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 में किए गए संशोधनों के संदर्भ में नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है. ट्रेन के कोच, प्लेटफॉर्म और प्रतीक्षालय जैसे सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज से दूसरे यात्रियों को परेशानी हो सकती है. ऐसे व्यवहार पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है.
ईयरफोन लगाएं, दूसरों की परेशानी से बचें
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने यात्रियों से अपील की है कि वे मोबाइल पर गाने सुनने, वीडियो देखने और रील चलाने के दौरान ईयरफोन का इस्तेमाल करें. स्पीकर पर तेज आवाज में ऑडियो चलाने से बचें और मोबाइल पर बातचीत करते समय भी आवाज धीमी रखें. उन्होंने कहा कि यात्रियों को सहयात्रियों की सुविधा, आराम और निजता का ध्यान रखना चाहिए. खासकर रात के समय और एसी कोच में तेज आवाज से दूसरे यात्रियों की नींद और आराम प्रभावित हो सकता है.
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रेलवे की यात्रियों से अपील
रेलवे ने यात्रियों से अनावश्यक तेज रिंगटोन से बचने और सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि का स्तर नियंत्रित रखने की अपील की है. ट्रेन में इन नियमों का पालन करने से न केवल आप परेशानी से बच सकेंगे, बल्कि सहयात्रियों को भी आप ही की तरह नियमों का पालन करना होगा.