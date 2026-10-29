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ट्रेन में तेज आवाज में गाने और रील चलाने पर जुर्माना, ₹1,000 तक का प्रावधान, 6 महीने की जेल

ट्रेन में तेज आवाज में गाने और रील देखने पर लगेगा जुर्माना ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: ट्रेन में मोबाइल पर तेज आवाज में गाने सुनना, वीडियो और रील चलाना या स्पीकर पर ऑडियो बजाना यात्रियों को महंगा पड़ सकता है. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने यात्रियों को रेलवे नियमों के प्रति जागरूक करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करने की अपील की है. रेलवे के मुताबिक, लागू कानूनी प्रावधानों के तहत निर्धारित परिस्थितियों में ₹1,000 तक का जुर्माना, छह माह तक का कारावास या दोनों की सजा हो सकती है.

रेलवे के पीआरओ नवल अग्रवाल के अनुसार, "जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 में किए गए संशोधनों के संदर्भ में नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है. ट्रेन के कोच, प्लेटफॉर्म और प्रतीक्षालय जैसे सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज से दूसरे यात्रियों को परेशानी हो सकती है. ऐसे व्यवहार पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है.