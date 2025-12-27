ETV Bharat / state

नए साल में रेलवे का तोहफा, भोपाल से छत्तीसगढ़ और झारखंड की कनेक्टिविटी, 2 नई ट्रेनों का शेड्यूल जारी

भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस और भोपाल-चोपन एक्सप्रेस का नए साल में होगा शुभारंभ, लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को मिलेगी सुविधा.

2 NEW TRAIN STARTS BHOPAL
नए साल में भोपाल से 2 नई ट्रेनों का होगा शुभारंभ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 4:25 PM IST

4 Min Read
भोपाल: भारतीय रेलवे ने नए साल 2026 में भोपाल रेल मंडल के यात्रियों को बड़ी सौगात दी है. भोपाल से धनबाद और चोपन के लिए 2 नई एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा कर दी हैं. जिनका नोटिफिकेशन और समय-सारणी भी जारी हो चुकी है. जनवरी 2026 से शुरू होने वाली इन ट्रेनों से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को मिलेगी सुविधा

इन ट्रेनों के शुभारंभ के बाद यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी. भोपाल रेल मंडल के डीसीएम नवल अग्रवाल ने बताया कि "जल्द ही इन ट्रेनों की संचालन तिथि और किराया भी तय कर दिया जाएगा. इन ट्रेनों के शुरू होने से भोपाल सहित आसपास के जिलों के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी."

सप्ताह में 3 दिन चलेगी भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 11631 भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस, भोपाल से सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को रात 8 बजकर 55 मिनट पर रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 7 बजे धनबाद पहुंचेगी. वहीं, वापसी में ट्रेन नंबर 11632 धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस धनबाद से रविवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 7 बजे चलेगी और तीसरे दिन रात 8 बजकर 30 मिनट पर भोपाल पहुंचेगी.

भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस में होंगे 24 कोच

यह ट्रेन विदिशा, गंजबासौदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मुड़वारा, खन्ना बंजरी, ब्योहारी, मरवास ग्राम, सरई ग्राम, बारगावान, सिंगरौली, करैला रोड, मिर्चाधुरी, ओबरा डैम, चोपन, रेनूकूट, नगर उंतारी, डालटेनगंज, बरवाडीह, लातेहार, तोरी, खलारी, पत्रातू, रांची रोड, बोकारो, थर्मल, चंद्रपुरा और कटरसगढ़ सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी. इस ट्रेन का मेंटेनेंस भोपाल स्टेशन पर होगा और यह 24 कोचों के साथ चलेगी.

सप्ताह में 1 दिन चलेगी भोपाल-चोपन एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 11633 भोपाल-चोपन एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन भोपाल से रविवार को रात 8 बजकर 55 मिनट पर चलेगी और दूसरे दिन सुबह 7 बजे चोपन पहुंचेगी. वहीं, ट्रेन नंबर 11634 चोपन-भोपाल एक्सप्रेस सोमवार को शाम 7 बजे चोपन से रवाना होकर अगले दिन सुबह 8 बजकर 35 मिनट पर भोपाल पहुंचेगी. यह ट्रेन भी 24 कोचों के साथ चलेगी, जो विदिशा, गंजबासौदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, खन्ना बंजरी, ब्योहारी, मरवास ग्राम, सरई ग्राम, बारगावान, सिंगरौली, करैला रोड, मिर्चाधुरी और ओबरा डैम पर रुकेगी.

नादेड़-तनकपुर एक्सप्रेस भी भोपाल से होकर चलेगी

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि "भोपाल से धनबाद और चोपन के अलावा नए साल 2026 में नांदेड़ से भोपाल होते हुए तनकपुर तक 17631-17632 नादेड़-तनकपुर एक्सप्रेस भी शुरू की जाएगी, जिसका शेड्यूल जारी हो चुका है. इस ट्रेन से भोपाल से नांदेड़ और मथुरा की ओर जाने वाले यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी." रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन नई ट्रेनों के संचालन से भोपाल मंडल के यात्रियों को यात्रा में काफी सहूलियत होगी.

नए साल में 2 वंदे भारत की भी मिल सकती है सौगात

नए साल में भारतीय रेलवे वर्ष 2026 में भोपाल-लखनऊ रूट पर हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन शुरू कर सकता है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस ट्रेन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और केवल अंतिम स्वीकृति का इंतजार है. मंजूरी मिलते ही संचालन शुरू कर दिया जाएगा. यह वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह डे-रन सेवा पर आधारित होगी और 8 कोचों के साथ चलेगी. इसमें यात्रियों को चेयरकार और एग्जीक्यूटिव क्लास दोनों का विकल्प मिलेगा. इसके साथ ही वर्ष 2026 भोपाल से पटना के लिए स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की तैयारी भी है.

