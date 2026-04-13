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रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ग्वालियर से रुठियाई के बीच चलेगी नई ट्रेन

यात्रियों के लिए रेलवे दे रहा नई सुविधाएं, ग्वालियर से वीरपुर होते हुए रुठियाई के लिए चलेगी ट्रेन, झांसी रेल मंडल ने भेजा प्रस्ताव.

GWALIOR RUTHIYAI TRAIN ROUTE
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 7:54 PM IST

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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बार फिर यात्रियों को रेल सुविधाओं में इजाफा होने जा रहा है. जल्द ही ग्वालियर से वीरपुर होते हुए रुठियाई के लिए नई ट्रेन चलाई जा सकती है. झांसी रेल मंडल ने रेलवे बोर्ड को अंतिम चरण का प्रस्ताव भेज दिया है.

वीरपुर और रुठियाई के लिए बढ़ेगी सुविधा

ग्वालियर श्योपुर रूट पर पहले ही ब्रॉडगेज रेल लाइन का काम चल रहा है. ऊपर से लगातार बढ़ रही यात्रियों की नई ट्रेन चलाने की मांग, जिसमें यात्री ग्वालियर से वीरपुर होते हुए गुना के नजदीक रुठियाई रेलवे स्टेशन तक सफर कर सकें, अब जल्द पूरी हो सकती है. जल्द ही नई ट्रेन इस रूट पर शुरू हो सकती है. जिसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. नई ट्रेन के लिए नए रैक की उपलब्ध करा दिए गए हैं.

GWALIOR VEERPUR RUTHIYAI TRAIN
अभी रुठियाई पर दो ही ट्रेन्स के स्टॉपेज (ETV Bharat)

अब बस स्वीकृति का इंतजार

झांसी रेल मंडल के अधिकारियों की माने तो ग्वालियर वीरपुर होते हुए रुठियाई तक नई ट्रेन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव भी रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है. जैसे ही स्वीकृति मिलेगी ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा. हालांकि इसका संचालन नार्थ सेंट्रल रेलवे के हाथ में नहीं होगा.

अभी रुठियाई पर दो ही ट्रेन्स के स्टॉपेज

इस नई रेल के शुरू होने से ना सिर्फ रुठियाई जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा, बल्कि ग्वालियर से गुना के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी बड़ी राहत होगी, क्योंकि इस रूट पर हर दिन हजारों यात्री नियमित अपडाउन करते हैं. ऐसे में यात्रियों की मांग को देखते हुए ही ये लोकल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है. इस ट्रेन को रुठियाई तक इसलिए भी संचालित किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेन गुना हाल्ट लेती हैं, लेकिन रुठियाई रेलवे स्टेशन में एक दो ही ट्रेन का स्टॉपेज है. ऐसे में नई ट्रेन से रुठियाई तक यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा.

डबल्यूसीआर के अंतर्गत होगा संचालन

झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह का कहना है की "ये गाड़ी ग्वालियर से चलेगी, लेकिन इस ट्रेन का संचालन पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा किया जाएगा, संचालन में झांसी रेल मंडल से सीधा संबंध नहीं होगा. ये मेमू ट्रेन होगी. हालांकि अभी प्रस्ताव गया है रेलवे बोर्ड द्वारा अंतिम मंजूरी आना बाकी है."

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