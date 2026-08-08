रेलवे के झांसी वर्कशॉप में बना मालगाड़ी का 'डिटेचेबल' वैगन; हर साल 185 करोड़ की बचत
केवल ऊपर का डिब्बा अलग किया जाएगा, नया या सुधरा हुआ डिब्बा तुरंत नीचे के ढांचे पर लगाया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 9:06 AM IST
झांसी: भारतीय रेलवे के बेड़े में एक ऐसा इनोवेशन आया है, जो रेल यातायात की रफ्तार बढ़ाने के साथ-साथ रेलवे के खजाने को भी फायदा पहुंचाएगा. उत्तर-मध्य रेलवे के झांसी स्थित वैगन वर्कशॉप ने ओपन माल वैगनों (खुले माल डिब्बों) के लिए एक खास 'डिटेचेबल ऊपरी बॉडी प्रणाली' तैयार की है.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि आसान शब्दों में कहें तो अब अगर मालगाड़ी के ऊपरी डिब्बे या दीवार में कोई टूट-फूट होती है, तो पूरे वैगन को हफ्तों तक रोककर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
केवल ऊपर का डिब्बा अलग किया जाएगा, नया या सुधरा हुआ डिब्बा तुरंत नीचे के ढांचे पर लगाया जाएगा और ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगी. इस तकनीक से भारतीय रेलवे को हर साल लगभग 184.73 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत और अतिरिक्त आय होने का अनुमान है.
कैसे काम करती है यह नई तकनीक: पुराने तरीके में स्थायी वेल्डिंग होती थी. वर्तमान में रेलवे के माल डिब्बों की दीवारें, फर्श और नीचे का ढांचा (अंडरफ्रेम) एक-दूसरे से वेल्डिंग के जरिए पूरी तरह जुड़े रहते हैं.
यदि वैगन की साइड की दीवार या फर्श की प्लेट खराब हो जाती है, तो भले ही नीचे का व्हील और ढांचा बिल्कुल ठीक हो, फिर भी पूरे डिब्बे को ट्रैक से हटाकर कारखाने (वर्कशॉप) भेजना पड़ता है.
इस मरम्मत में औसतन 6 दिन का समय लगता है. औसतन एक माल वैगन प्रतिदिन लगभग 12,600 रुपए की कमाई करता है. डिब्बा खड़ा रहने से रेलवे को भारी वित्तीय नुकसान होता है.
झांसी कारखाने की नई खोज: झांसी वर्कशॉप ने वैगन की बॉडी (ऊपरी हिस्सा) और उसके अंडरफ्रेम (निचला ढांचा) को अलग-अलग (डिटेचेबल) कर दिया है. ऊपरी बॉडी को नीचे के ढांचे पर टिकाने के लिए 6 विशेष लॉकिंग मैकेनिज्म (दोनों तरफ 3-3) और सटीक बैठाने के लिए 'गाइडिंग पोस्ट' लगाए गए हैं.
अब अगर बॉडी में कोई बड़ी खराबी आती है, तो लॉकिंग खोलकर क्रेन की मदद से खराब बॉडी उठाई जाएगी और उसकी जगह पहले से तैयार या ठीक की गई दूसरी बॉडी तुरंत लगा दी जाएगी. इससे मरम्मत का समय 6 दिन से घटकर लगभग 3 दिन या उससे भी कम रह जाएगा.
दुर्घटना और रेस्टोरेशन के समय राहत: जब पटरियों पर कोई हादसा होता है, तो क्षतिग्रस्त डिब्बों को हटाने में काफी समय लगता है और रेल रूट लंबा बाधित रहता है. इस तकनीक की मदद से दुर्घटना स्थल पर केवल क्षतिग्रस्त ऊपरी हिस्से को क्रेन से हटाकर नीचे का सही ढांचा तुरंत ट्रैक खाली करने या दोबारा उपयोग में लेने के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा.
भारतीय रेलवे में रोजाना लगभग 680 माल वैगनों को मरम्मत की जरूरत पड़ती है, जिनमें से करीब 255 वैगन केवल बॉडी मरम्मत वाले होते हैं. वैगनों के कारखाने में रुकने (डिटेंशन समय) का समय कम होने से रेलवे को सालाना लगभग 106.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी.
वैगनों के बेकार पड़े रहने से होने वाले नुकसान में लगभग 77.748 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की कमी आएगी. दोनों को मिलाकर इस नई व्यवस्था से भारतीय रेलवे को सालाना लगभग 184.738 करोड़ का सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा.
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