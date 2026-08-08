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रेलवे के झांसी वर्कशॉप में बना मालगाड़ी का 'डिटेचेबल' वैगन; हर साल 185 करोड़ की बचत

झांसी वर्कशॉप में बना मालगाड़ी का 'डिटेचेबल' वैगन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

झांसी: भारतीय रेलवे के बेड़े में एक ऐसा इनोवेशन आया है, जो रेल यातायात की रफ्तार बढ़ाने के साथ-साथ रेलवे के खजाने को भी फायदा पहुंचाएगा. उत्तर-मध्य रेलवे के झांसी स्थित वैगन वर्कशॉप ने ओपन माल वैगनों (खुले माल डिब्बों) के लिए एक खास 'डिटेचेबल ऊपरी बॉडी प्रणाली' तैयार की है. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि आसान शब्दों में कहें तो अब अगर मालगाड़ी के ऊपरी डिब्बे या दीवार में कोई टूट-फूट होती है, तो पूरे वैगन को हफ्तों तक रोककर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. केवल ऊपर का डिब्बा अलग किया जाएगा, नया या सुधरा हुआ डिब्बा तुरंत नीचे के ढांचे पर लगाया जाएगा और ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगी. इस तकनीक से भारतीय रेलवे को हर साल लगभग 184.73 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत और अतिरिक्त आय होने का अनुमान है. कैसे काम करती है यह नई तकनीक: पुराने तरीके में स्थायी वेल्डिंग होती थी. वर्तमान में रेलवे के माल डिब्बों की दीवारें, फर्श और नीचे का ढांचा (अंडरफ्रेम) एक-दूसरे से वेल्डिंग के जरिए पूरी तरह जुड़े रहते हैं. यदि वैगन की साइड की दीवार या फर्श की प्लेट खराब हो जाती है, तो भले ही नीचे का व्हील और ढांचा बिल्कुल ठीक हो, फिर भी पूरे डिब्बे को ट्रैक से हटाकर कारखाने (वर्कशॉप) भेजना पड़ता है. इस मरम्मत में औसतन 6 दिन का समय लगता है. औसतन एक माल वैगन प्रतिदिन लगभग 12,600 रुपए की कमाई करता है. डिब्बा खड़ा रहने से रेलवे को भारी वित्तीय नुकसान होता है.