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दीवाली और छठ को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, यात्री आराम से पहुंचेंगे घर, इन रूटों पर बदलाव

दीवाली और छठ को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला ( Getty Image )

उज्जैन: दीपावली पर्व और छठ पूजा को लेकर रेलवे प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. मध्य प्रदेश के इंदौर से महाराष्ट्र के मुंबई जाने वाली स्पेशल ट्रेन अब सप्ताह में 2 की जगह 3 दिन चलेगी. वहीं कर्नाटक के हुब्बल्ली से राजस्थान जयपुर के खातीपुरा स्टेशन के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा. जो मध्य प्रदेश में रतलाम और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरेगी. इसके साथ ही त्योहारों के दौरान ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल व अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने पर सख्ती बरती जाएगी.

इंदौर मुंबई ट्रेन अब सप्ताह में 3 दिन