दीवाली और छठ को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, यात्री आराम से पहुंचेंगे घर, इन रूटों पर बदलाव
दीपावली और छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, कई रूटों की ट्रेनों में किया बदलाव, पटाखे, पेट्रोल और गैस सिलेंडर को लेकर चेतावनी. उज्जैन राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 3:02 PM IST
उज्जैन: दीपावली पर्व और छठ पूजा को लेकर रेलवे प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. मध्य प्रदेश के इंदौर से महाराष्ट्र के मुंबई जाने वाली स्पेशल ट्रेन अब सप्ताह में 2 की जगह 3 दिन चलेगी. वहीं कर्नाटक के हुब्बल्ली से राजस्थान जयपुर के खातीपुरा स्टेशन के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा. जो मध्य प्रदेश में रतलाम और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरेगी. इसके साथ ही त्योहारों के दौरान ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल व अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने पर सख्ती बरती जाएगी.
इंदौर मुंबई ट्रेन अब सप्ताह में 3 दिन
पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल के पीआरओ मुकेश कुमार ने बताया "मध्य प्रदेश के इंदौर और महाराष्ट्र के मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अब एक अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है. पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने ट्रेन क्रमांक 09080/09079 इंदौर मुंबई सेंट्रल स्पेशल के फेरों को द्वी साप्ताहिक से बढ़ाकर त्रि साप्ताहिक कर दिया है. यानि सप्ताह में तीन दिन ट्रेन चलेगी. यात्रियों को यह नई व्यवस्था 5 नवंबर 2026 से मिलेगी.
इसके तहत ट्रेन क्रमांक 09080 प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी. जबकि ट्रेन क्रमांक 09079 मुंबई सेंट्रल से मंगलवार, गुरुवार और रविवार को रवाना होगी. इंदौर से ट्रेन का संचालन 30 नवंबर और मुंबई सेंट्रल से 29 नवंबर 2026 तक रहेगा. विस्तारित फेरों की बुकिंग 30 अक्टूबर से सभी पीआरएस आरक्षण काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर होने लगेगी.
हुब्बली खातीपुरा के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन रतलाम और चित्तौड़गढ़ में ठहराव
पीआरओ ने बताया कि त्योहारों के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए कर्नाटक के हुब्बली और राजस्थान में जयपुर के खातीपुरा स्टेशन के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. ट्रेन क्रमांक 07371 हुब्बली खातीपुरा हर शनिवार रात 11:50 बजे हुब्बली से रवाना होकर सोमवार दोपहर 2:40 बजे खातीपुरा पहुंचेगी. यह ट्रेन 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2026 तक चलेगी.
वापसी में ट्रेन क्रमांक 07372 खातीपुरा हुब्बली हर सोमवार को रात 8:45 बजे रवाना होकर बुधवार सुबह 09:30 बजे हुब्बली पहुंचेगी. इसका संचालन 2 नवंबर से 7 नवंबर 2026 तक रहेगा. इस ट्रेन का ठहराव दोनों दिशा बागलकोट, आलमट्टी, बसवन, बागेवाड़ी रोड, विजयपुरा, इंडी रोड सोलापुर, दौंड, पुणे, लोनावला, कल्याण, वसई रोड, वापी, वलसाड़, उधना, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा विजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर में रहेगा. इस तरह ट्रेन कर्नाटक, महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी.
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पटाखे, गैस सिलेंडर और पेट्रोल लेकर सफर करना पड़ सकता है भारी
एक तरफ रेलवे त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेने चला रहा है. वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई जा रही है. पीआरओ मुकेश कुमार ने रेलवे ने यात्रियों से ट्रेन और स्टेशन परिसर में पटाखे, आतिशबाजी का सामान, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन व अन्य ज्वलनशील पदार्थ स्प्रिट, थिनर, पेंट में इस्तेमाल होने वाला ज्वलनशील पदार्थ और खतरनाक रसायन को लेकर नहीं चलने की अपील की है."
यात्रा से पहले यहां ले जानकारी
यात्री दोनों स्पेशल ट्रेनों के समय ठहराव और वास्तविक परिचालन की जानकारी भारतीय रेलवे वेबसाइट www.enquiry.indiamrail.gov.in और RailOne ऐप से भी ले सकते हैं. रेलवे ने त्योहारों के दौरान सुरक्षित यात्रा के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने की भी अपील की है.