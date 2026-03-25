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रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत: देश में किसी भी रेलवे स्टेशन से काउंटर टिकट रद्द किए जा सकेंगे

टिकटों की कालाबाजारी और दलालों की रोकथाम के लिए रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन और रिफंड के नियमों में बदलाव किया है.

Railway rules changed
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 1:31 PM IST

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जयपुर: भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए बोर्डिंग स्टेशन और रिफंड के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं. अब यात्री अंतिम समय में भी अपनी यात्रा में बदलाव कर सकेंगे. ट्रेन छूटने से मात्र 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा मिलेगी, जबकि पहले यह सीमा 4 घंटे थी. ट्रेन रद्द होने या तीन घंटे से अधिक लेट होने पर यात्रियों को पूरा पैसा वापस मिलेगा. चार्ट बनने के बाद वेटिंग टिकट का पैसा स्वतः यात्री के खाते में वापस आ जाएगा. देश भर के किसी भी रेलवे स्टेशन से काउंटर टिकट रद्द किए जा सकेंगे. इन बदलावों से टिकट की कालाबाजारी पर लगाम लगने की उम्मीद है. ये बदलाव 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच स्टेपवाइज लागू हो जाएंगे.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य टिकट की कालाबाजारी और दलालों की ओर से की जाने वाली थोक बुकिंग पर रोक लगाना है.

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रिफंड से जुड़े नए नियम:

  • नो रिफंड समय सीमा: 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है.
  • 72 घंटे पहले कैंसिल: सिर्फ फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज कटेगा, शेष राशि का अधिकतम रिफंड मिलेगा. (पहले यह सीमा 48 घंटे थी)
  • 72 से 24 घंटे के बीच: किराए का 25% कटेगा, शेष राशि रिफंड होगी. (पहले यह 48 से 12 घंटे के बीच था)
  • 24 से 8 घंटे के बीच: किराए का 50% कटेगा, आधा पैसा वापस मिलेगा. (पहले यह 12 से 4 घंटे के बीच था)
  • 8 घंटे से कम समय: कोई रिफंड नहीं मिलेगा. (पहले यह सीमा 4 घंटे थी)

केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि पूर्व में प्रस्थान से 48, 12 और 4 घंटे की रद्दीकरण समय सीमा को अब संशोधित कर 72, 24 और 8 घंटे कर दिया गया है. यह बदलाव आरक्षण चार्ट की अग्रिम तैयारी (जो अब प्रस्थान से 4 घंटे पहले की जगह 9-18 घंटे पहले तैयार किया जाता है) के अनुरूप है. यह सुविधा यात्रियों के लिए निःशुल्क होगी.

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देश के किसी भी स्टेशन से काउंटर टिकट रद्द करने की सुविधा: रेल मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब जल्द ही देश भर के किसी भी रेलवे स्टेशन से काउंटर टिकट रद्द किए जा सकेंगे. पहले यह सुविधा केवल प्रस्थान स्टेशन तक सीमित थी. उन्होंने बताया कि ई-टिकटों के लिए टिकट जमा रसीद (टीडीआर) दाखिल करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, और रद्द करने पर रिफंड स्वतः संसाधित होगा.

बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव की सुविधा: मंत्री ने कहा कि सुधार संख्या नौ के तहत यात्री अब ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक डिजिटल रूप से अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. पहले यह सुविधा चार्ट तैयार होने से पहले तक ही उपलब्ध थी. नए प्रावधान के तहत, यदि कोई यात्री अपने मूल स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ पाता है, तो वह अगले सुविधाजनक स्टेशन का चयन कर सकता है और अपनी पुष्ट सीट खोए बिना ट्रेन में चढ़ सकता है. इन सुधारों से पारदर्शिता बढ़ने, दुरुपयोग में कमी आने और रेलवे टिकटिंग में यात्री अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है.

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