इंडियन Railway की 25 ट्रेनों में महारेड, बेटिकट यात्रियों पर टूटी आफत, बंपर जुर्माना

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में बिना टिकट यात्रियों की धरपकड़ के लिए रेलवे के अधिकारियों ने रेड और किला जांच की.अचानक हुई इस रेड से हड़कंप मच गया.इस दौरान बिना टिकट सफर कर रहे 87 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा 25 ट्रेनों की किलाबन्दी की गई. जांच में 306 मामले दर्ज कर कुल एक लाख 63 हजार 613 रुपये जमा कराए गए.



बताते चलें कि डीआरएम लखनऊ सुनील कुमार वर्मा के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी के निर्देशन में रेलवे टीम द्वारा बुधवार को उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के रसौली रेलवे स्टेशन पर 'मेरा टिकट,मेरा स्वाभिमान' अभियान के तहत एक विशेष रेड की गई.



रेड में पकड़े गए 87 बिना टिकट: टीम का नेतृत्व सहायक वाणिज्य प्रबंधक कृष्णकांत ने किया.इस दौरान ट्रेन नम्बर 64215 को रसौली स्टेशन पर रोककर यात्रियों की सघन टिकट जांच की गई.अचानक हुई इस रेड से बिना टिकट यात्रियों में हड़कम्प मच गया.रेड में बिना टिकट सफर कर रहे 87 पैसेंजर को पकड़ कर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर रेलवे लखनऊ के समक्ष पेश किया गया और नियमानुसार कार्यवाही की गई.



क़िलाबन्दी कर 25 ट्रेनों की हुई जांच: उसके बाद टीम ने बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर किला बन्दी कर तकरीबन 25 ट्रेनों पर बिना टिकट यात्रा करने वालों की जांच पड़ताल की.इस विशेष जांच अभियान के अंतर्गत कुल 306 प्रकरण दर्ज किए गए. इनमे 79 हजार 963 रुपये किराया और 83 हजार 650 रुपये जुर्माना यानी कुल एक लाख 63 हजार 613 रुपये रेलवे राजस्व में जमा कराए गए.



टीम में ये अफसर थे शामिल: इस अभियान में वाणिज्य निरीक्षक रोहित वर्मा,खण्डीय निरीक्षक प्रशांत कुमार और बाराबंकी मुख्य टिकट निरीक्षक मो. लुकमान समेत 34 टिकट चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ व जीआरपीएफ के लोग मौजूद रहे.उत्तर रेलवे लखनऊ के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे लिहाजा यात्रियों से अपील है कि वे सदैव वैध टिकट लेकर यात्रा करें तथा रेल प्रशासन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं अनुशासित रेल संचालन में सहयोग प्रदान करें.

