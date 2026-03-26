IPL 2026; लखनऊ में खेले जाएंगे सात मैच; 7 को RCB और 15 मई को CSK का मुकाबला, 6 अक्टूबर को होगा T-20 मैच
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि इकाना स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 11:03 PM IST
लखनऊ : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. लखनऊ में दो साल बाद विराट कोहली का बल्ला चमक सकता है. आईपीएल के शेड्यूल के हिसाब से लखनऊ में बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबला होगा.
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6 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मुकाबला : दूसरी ओर लखनऊ के लोगों की बड़ी पसंद महेंद्र सिंह धोनी भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से खेलते हुए एक बार फिर नजर आएंगे. इसके साथ ही T20 मुकाबला को लेकर भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से ऐलान किया गया है कि अक्टूबर में जब वेस्टइंडीज की टीम भारत आएगी तो 6 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मुकाबला इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा.
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लखनऊ में IPL के यह मैच होंगे : इंडियन प्रीमियर लीग के जारी कार्यक्रम के अनुसार, एक अप्रैल को लखनऊ का मैच दिल्ली से, 12 अप्रैल को गुजरात, 22 अप्रैल राजस्थान से, 26 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, सात मई को बेंगलुरु (RCB) से, 15 मई को चेन्नई सुपर किंग्स से और 23 मई को पंजाब से मुकाबला होगा.
March 26, 2026
दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि वेस्टइंडीज की टीम जब भारत आएगी तब 6 अक्टूबर को इकाना स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा. इससे पहले जून में भारत और अफगानिस्तान के बीच भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला लखनऊ में खेला जाना है.
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