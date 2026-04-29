ETV Bharat / state

भारतीय डाक सेवा ने झारखंड में पहली पार्सल ऑन व्हील की दी सौगात, निश्चित समय अंतराल में पहुंचेगा सामान

हजारीबाग में पार्सल ऑन व्हील सेवा शुरू ( ईटीवी भारत )