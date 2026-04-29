भारतीय डाक सेवा ने झारखंड में पहली पार्सल ऑन व्हील की दी सौगात, निश्चित समय अंतराल में पहुंचेगा सामान
भारतीय डाक सेवा ने हजारीबाग में झारखंड को पहली पार्सल ऑन व्हील्स सेवा की सौगात दी है.
Published : April 29, 2026 at 8:20 PM IST
हजारीबाग: भारतीय डाक सेवा सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने का काम नहीं करेगी, बल्कि आपका पार्सल को सुरक्षित पहुंचाने का भी काम करने जा रही है. हजारीबाग परिमंडल से पार्सल ऑन व्हील की सुविधा भारतीय डाक सेवा ने शुरू की है. आने वाले दिनों में झारखंड के अन्य परिमंडल में भी यह सेवा देखने को मिलेगी.
भारतीय डाक सेवा विश्वास का दूसरा नाम है. जो चिट्ठी समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज घरों तक पहुंचाता है. अब भारतीय डाक सेवा आपके घरों से पार्सल कलेक्ट कर गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का काम करेगा. हजारीबाग से इस सेवा की शुरुआत हुई है. हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दिया गया. पार्सल ऑन व्हील फैक्ट्री, प्रतिष्ठान, घर या कोई अन्य संस्थान सबके दरवाजे तक पहुंचेगी. जहां से पार्सल कलेक्ट कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा.
पार्सल ऑन व्हील को लेकर मुख्य पोस्टमास्टर ने दी जानकारी
रांची से पहुंचे मुख्य पोस्टमास्टर संजीव रंजन ने बताया कि यह एक बहुत बड़ी सुविधा डाक विभाग लोगों को दे रही है. हजारीबाग परिमंडल से इसकी शुरुआत हुई है. यह एक नोडल डिवीजन के रूप में काम करेगा. धीरे-धीरे झारखंड के सभी परिमंडल में इस सेवा को बढ़ाया जाएगा. ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके. उन्होंने कहा कि पार्सल ऑन व्हील के जरिए सामान सुरक्षित और निश्चित समय अंतराल में पहुंचाया जाएगा.
डाक सेवा ने बेहतर सुविधा हजारीबाग वासियों को दी है. आने वाले दिनों में यह सेवा पूरे राज्य में देखने को मिलेगा. जिससे पार्सल सुरक्षित और निश्चित समय अंतराल में लोगों के घरों तक पहुंचेगा.
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