सुरक्षित निवेश और पक्के रिटर्न की गारंटी, पोस्ट ऑफिस की इन बचत योजनाएं पर मिलेगा हाई इंटरेस्ट, जानें कौन सी स्कीम है बेस्ट?
अगर आप भी सुरक्षित और हाई रिटर्न के इनवेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इंडियन पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेस्ट ऑपशन हो सकती है.
Published : December 4, 2025 at 1:52 PM IST
शिमला: पोस्ट ऑफिस लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद बचत केंद्र है. बैंक की तुलना में यहां ब्याज दरें स्थिर रहती हैं और सरकार की गारंटी होने के कारण पैसे का जोखिम लगभग शून्य है. 1 अक्टूबर 2025 से पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों पर नई ब्याज दरें लागू हो चुकी हैं. इस रिपोर्ट में हम बता रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में इस समय कौन-कौन सी स्कीमें चल रही हैं, किस स्कीम में कितना ब्याज मिल रहा है, और कितना पैसा वापस आता है?
1. Senior Citizen Saving Scheme (SCSS)
इस स्कीम के तहत 5 वर्षों के लिए धनराशि जमा करने पर 8.2% ब्याज मिलता है. यह स्कीम 60+ उम्र वालों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा ब्याज वाली स्कीम है. इसमें तिमाही (हर 3 महीने) ब्याज मिलता है.
2. Sukanya Samriddhi Yojana (SSA)
सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए सबसे लोकप्रिय स्कीम और पूरी तरह टैक्स-फ्री है. इसमें हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है. जिस पर 8.2% ब्याज मिलता है. इस योजना के लाभार्थी को केवल 15 साल तक रकम जमा रकम करना होता है, लेकिन ब्याज 21 साल तक मिलता है.
3. National Savings Certificate (NSC)
NSC में ब्याज हर साल कंपाउंड होता है, लेकिन पैसा मैच्योरिटी पर मिलता है. इसमें 5 साल तक के लिए पैसा जमा करना होता है. जिस पर सालाना 7.7% ब्याज मिलता है. यह उन लोगों के लिए सही है जो 5 साल के लिए लॉक-इन कर सकते हैं.
यह एक फिक्स्ड डबल स्कीम है. इसमें नियमित ब्याज नहीं मिलता, पैसा सीधे दोगुना होकर वापस आता है. इस स्कीम में लाभार्थी की धनराशि 9 वर्ष 7 महीने में दोगुनी हो जाती है. इस पर 7.5% की दर से ब्याज मिलता है. यह ग्रामीण और छोटे निवेशकों में सबसे लोकप्रिय विकल्प है.
5. Monthly Income Scheme (MIS)
जिन लोगों को हर महीने फिक्स इनकम चाहिए, उनके लिए MIS सबसे अच्छा विकल्प है. इसमें ₹1 लाख जमा करने पर पर हर महीने ₹617 ब्याज मिलता है. 5 साल में कुल ब्याज ₹37,020 मिलता है. इस स्कीम में 7.4% की दर से ब्याज मिलता है. इस योजना में MIS + RD कॉम्बो का फायदा मिलता है. यह छोटे परिवारों के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है.
PPF भारत में सबसे ज्यादा चलने वाली लंबी अवधि की टैक्स-फ्री स्कीम है. ध्यान रहे सारा ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है. PPF का रिटर्न कम नहीं, बल्कि सबसे स्थिर माना जाता है.
7. Recurring Deposit (RD)
RD उन लोगों के लिए है जो हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत करते हैं. इसमें 5 साल निवेश करने पर सालाना 6.7% दर से ब्याज मिलता है. जैसे हर महीने 1000 जमा करने पर 5 साल में कुल ₹60,000 जमा करने पर ₹71,366 मिलते हैं. यह स्कीम स्टूडेंट्स, छोटे दुकानदारों और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए उपयुक्त है.
9. Savings Account (SB)
इस स्कीम में 4% ब्याज दर मिलता है. यह पोस्ट ऑफिस का सामान्य सेविंग्स अकाउंट है. गांवों में यह सबसे ज्यादा खोला जाने वाला खाता है.
10. Post Office RD, MIS और SCSS के कॉम्बिनेशन प्लान
इस स्कीम में सबसे नया आकर्षण ये है कि पहली बार MIS + RD और SCSS + RD की कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन जारी की गई है. इससे परिवारों को अतिरिक्त 7–10% तक ज्यादा फायदा मिलता है.
11. कौन सी स्कीम किसके लिए?
पोस्ट ऑफिस इस समय कुल 12 प्रमुख बचत स्कीमें चला रहा है. ब्याज दरें 4% से 8.2% तक हैं, जो बैंक FD से अधिक स्थिर और सुरक्षित हैं. SCSS, SSA, MIS और KVP सबसे ज्यादा लोकप्रिय और रिटर्न देने वाली स्कीमें हैं. सरकार की गारंटी होने से ये स्कीमें छोटे शहरों और ग्रामीण परिवारों के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बन जाती हैं.
