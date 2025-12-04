ETV Bharat / state

सुरक्षित निवेश और पक्के रिटर्न की गारंटी, पोस्ट ऑफिस की इन बचत योजनाएं पर मिलेगा हाई इंटरेस्ट, जानें कौन सी स्कीम है बेस्ट?

सुरक्षित निवेश और पक्के रिटर्न की गारंटी ( ETV Bharat GFX )

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) (ETV Bharat GFX)

NSC में ब्याज हर साल कंपाउंड होता है, लेकिन पैसा मैच्योरिटी पर मिलता है. इसमें 5 साल तक के लिए पैसा जमा करना होता है. जिस पर सालाना 7.7% ब्याज मिलता है. यह उन लोगों के लिए सही है जो 5 साल के लिए लॉक-इन कर सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSA) (ETV Bharat GFX)

सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए सबसे लोकप्रिय स्कीम और पूरी तरह टैक्स-फ्री है. इसमें हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है. जिस पर 8.2% ब्याज मिलता है. इस योजना के लाभार्थी को केवल 15 साल तक रकम जमा रकम करना होता है, लेकिन ब्याज 21 साल तक मिलता है.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) (ETV Bharat GFX)

इस स्कीम के तहत 5 वर्षों के लिए धनराशि जमा करने पर 8.2% ब्याज मिलता है. यह स्कीम 60+ उम्र वालों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा ब्याज वाली स्कीम है. इसमें तिमाही (हर 3 महीने) ब्याज मिलता है.

शिमला: पोस्ट ऑफिस लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद बचत केंद्र है. बैंक की तुलना में यहां ब्याज दरें स्थिर रहती हैं और सरकार की गारंटी होने के कारण पैसे का जोखिम लगभग शून्य है. 1 अक्टूबर 2025 से पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों पर नई ब्याज दरें लागू हो चुकी हैं. इस रिपोर्ट में हम बता रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में इस समय कौन-कौन सी स्कीमें चल रही हैं, किस स्कीम में कितना ब्याज मिल रहा है, और कितना पैसा वापस आता है? 1. Senior Citizen Saving Scheme (SCSS)

यह एक फिक्स्ड डबल स्कीम है. इसमें नियमित ब्याज नहीं मिलता, पैसा सीधे दोगुना होकर वापस आता है. इस स्कीम में लाभार्थी की धनराशि 9 वर्ष 7 महीने में दोगुनी हो जाती है. इस पर 7.5% की दर से ब्याज मिलता है. यह ग्रामीण और छोटे निवेशकों में सबसे लोकप्रिय विकल्प है.

किसान विकास पत्र (ETV Bharat GFX)

5. Monthly Income Scheme (MIS)

जिन लोगों को हर महीने फिक्स इनकम चाहिए, उनके लिए MIS सबसे अच्छा विकल्प है. इसमें ₹1 लाख जमा करने पर पर हर महीने ₹617 ब्याज मिलता है. 5 साल में कुल ब्याज ₹37,020 मिलता है. इस स्कीम में 7.4% की दर से ब्याज मिलता है. इस योजना में MIS + RD कॉम्बो का फायदा मिलता है. यह छोटे परिवारों के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है.

मासिक आय योजना (MIS) (ETV Bharat GFX)

PPF भारत में सबसे ज्यादा चलने वाली लंबी अवधि की टैक्स-फ्री स्कीम है. ध्यान रहे सारा ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है. PPF का रिटर्न कम नहीं, बल्कि सबसे स्थिर माना जाता है.

Public Provident Fund (PPF) (ETV Bharat GFX)

7. Recurring Deposit (RD)

RD उन लोगों के लिए है जो हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत करते हैं. इसमें 5 साल निवेश करने पर सालाना 6.7% दर से ब्याज मिलता है. जैसे हर महीने 1000 जमा करने पर 5 साल में कुल ₹60,000 जमा करने पर ₹71,366 मिलते हैं. यह स्कीम स्टूडेंट्स, छोटे दुकानदारों और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए उपयुक्त है.

आवर्ती जमा (RD) (ETV Bharat GFX)

Time Deposit (TD) (ETV Bharat GFX)

इस स्कीम में FD जैसा विकल्प मिलता है. इसमें आप 1, 2, 3 और 5 साल की अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं. जिस पर एक साल के लिए 6.9%, 2 साल के लिए 7.0%, 3 साल के लिए 7.1%, 5 साल के लिए 7.5% ब्याज मिलता है. 5 साल वाली TD सबसे ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि इसकी ब्याज दर सबसे बेहतर है.

9. Savings Account (SB)

इस स्कीम में 4% ब्याज दर मिलता है. यह पोस्ट ऑफिस का सामान्य सेविंग्स अकाउंट है. गांवों में यह सबसे ज्यादा खोला जाने वाला खाता है.

बचत खाता (SB) (ETV Bharat GFX)

10. Post Office RD, MIS और SCSS के कॉम्बिनेशन प्लान

इस स्कीम में सबसे नया आकर्षण ये है कि पहली बार MIS + RD और SCSS + RD की कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन जारी की गई है. इससे परिवारों को अतिरिक्त 7–10% तक ज्यादा फायदा मिलता है.

Post Office RD, MIS और SCSS के कॉम्बिनेशन प्लान (ETV Bharat GFX)

11. कौन सी स्कीम किसके लिए?

कौन सी स्कीम किसके लिए? (ETV Bharat GFX)

पोस्ट ऑफिस इस समय कुल 12 प्रमुख बचत स्कीमें चला रहा है. ब्याज दरें 4% से 8.2% तक हैं, जो बैंक FD से अधिक स्थिर और सुरक्षित हैं. SCSS, SSA, MIS और KVP सबसे ज्यादा लोकप्रिय और रिटर्न देने वाली स्कीमें हैं. सरकार की गारंटी होने से ये स्कीमें छोटे शहरों और ग्रामीण परिवारों के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बन जाती हैं.

