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भाई को राखी भेजने से पहले जान लें नया डाक खर्च, पार्सल के दाम में बड़ा बदलाव

रक्षाबंधन से पहले डाक विभाग ने पार्सल और स्पीड पोस्ट की दरों में बदलाव किया है, पहले के मुकाबले ज्यादा शुल्क देना होगा.

Post Department hikes parcel rates
भारतीय डाक विभाग (Getty Image)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:17 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 7:25 PM IST

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सिरमौर: रक्षाबंधन के मौके पर देश-प्रदेश से बाहर रह रहे भाई-बहनों को राखी के साथ मिठाई, कपड़े या अन्य उपहार भेजने वालों के लिए जरूरी खबर है. डाक विभाग ने पार्सल और स्पीड पोस्ट की दरों में बदलाव किया है. नई दरें 1 अगस्त 2026 से लागू हो चुकी हैं. ऐसे में अब डाक के जरिए सामान भेजने वालों को पहले की तुलना में ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है.

इतने रुपए बढ़ा पार्सल का शुल्क

सबसे बड़ा बदलाव शुरुआती 500 ग्राम वजन वाले पार्सल की दर में देखने को मिला है. नई दरों के अनुसार 500 ग्राम तक के इंडिया पोस्ट पार्सल के लिए गंतव्य के अनुसार 77 रुपए से 84 रुपए तक शुल्क निर्धारित किया गया है. प्रदेश के भीतर पार्सल भेजने पर 77 रुपए, महानगर क्षेत्र के लिए 82 रुपए और दूसरे राज्यों में भेजने पर 84 रुपए तक शुल्क देना होगा. पहले 500 ग्राम तक के पार्सल के लिए 42 रुपए शुल्क लिया जाता था. इसके अलावा जीएसटी भी लागू होगा. हालांकि वास्तविक शुल्क पार्सल की दूरी और गंतव्य क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

स्पीड पोस्ट से भेजना भी महंगा

स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करने वालों पर भी अतिरिक्त भार पड़ा है. 20 ग्राम तक के स्पीड पोस्ट के लिए पहले 42 रुपए शुल्क लिया जाता था, जो अब बढ़कर 56 रुपए हो गया है. यानी शुरुआती श्रेणी में ही 14 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. वजन और दूरी बढ़ने के साथ अलग-अलग श्रेणियों में शुल्क भी बढ़ता जाएगा. नई व्यवस्था में पार्सल शुल्क वजन के साथ-साथ गंतव्य और क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया गया है. प्रदेश के भीतर, महानगर क्षेत्र और दूसरे राज्यों में पार्सल भेजने के लिए अलग-अलग शुल्क लागू होगा. इसलिए एक ही वजन के पार्सल की कीमत अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकती है.

रक्षाबंधन पर बढ़ेगा खर्च

रक्षाबंधन के दौरान बड़ी संख्या में लोग डाक के जरिए राखी के साथ मिठाई, कपड़े और उपहार अपने भाई-बहनों तक भेजते हैं. ऐसे में नई दरों का सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जो दूर-दराज के राज्यों में पार्सल भेजते हैं. खासकर त्योहार के समय छोटे पार्सल भेजने वालों को अब बुकिंग से पहले शुल्क की जानकारी लेना जरूरी होगा. डाक विभाग की नई दरों में स्थानीय और दूर की डिलीवरी के लिए अलग-अलग शुल्क व्यवस्था रखी गई है. वहीं, वजन बढ़ने के साथ अतिरिक्त शुल्क भी जुड़ता जाएगा, इसलिए पार्सल बुक करवाने से पहले वजन और गंतव्य के आधार पर लागू दर की पुष्टि करना बेहतर रहेगा.

कई सालों बाद बदलीं दरें

डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार पार्सल सेवाओं की दरों में लंबे समय बाद बदलाव किया गया है. नई व्यवस्था का उद्देश्य पार्सल सेवाओं के शुल्क को वजन और दूरी के आधार पर अधिक व्यवस्थित करना है. उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि पार्सल भेजने से पहले डाक विभाग के आधिकारिक पोस्टेज कैलकुलेटर से लागू शुल्क की जानकारी ले लें.

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Last Updated : August 14, 2026 at 7:25 PM IST

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