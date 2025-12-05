नेपाल बॉर्डर पर भारतीय मूल का कनाडाई नागरिक गिरफ्तार; फर्जी डिपार्चर स्टांप और दस्तावेज मिले
सोनौली थानाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि युवक की पहचान विमल डांसि निवासी मोहाली, पंजाब के तौर पर हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 2:40 PM IST
महराजगंज: भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा सोनौली पर आव्रजन अधिकारियों ने भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक को गिरफ्तार किया है. वह फर्जी डिपार्चर स्टांप और गलत दस्तावेज के साथ बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था. वह नेपाल के रास्ते कनाडा जाना चाहता था, लेकिन उसके मंसूबे फेल हो गए.
सोनौली थानाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि युवक की पहचान विमल डांसि निवासी मोहाली, पंजाब के तौर पर हुई है. वह भारतीय मूल का है और कनाडा की नागरिकता रखता है. नेपाल सीमा से सटे सोनौली आव्रजन कार्यालय पर वह पासपोर्ट के साथ पहुंचा था.
आव्रजन अधिकारियों ने जब उसके दस्तावेजों की जांच की, तो कई गड़बड़ियां सामने आईं. पासपोर्ट पर दिल्ली एयरपोर्ट का डिपार्चर स्टांप लगा था, लेकिन जांच में यह स्टांप फर्जी पाया गया. साथ ही युवक ई-वीजा पर यात्रा कर रहा था, लेकिन दस्तावेजों में कई खामियां मिलीं.
आव्रजन अधिकारियों ने इसकी सूचना सोनौली पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक को हिरासत में लिया. पूछताछ में युवक ने बताया कि वह नेपाल के रास्ते कनाडा जाने का प्रयास कर रहा था. इसी उद्देश्य से पासपोर्ट पर फर्जी डिपार्चर स्टांप बनवाया था.
थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवक पर आव्रजन नियमों के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया कि वह ई-वीजा पर गलत तरीके से यात्रा कर रहा था.
थाना प्रभारी ने बताया कि वह फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर सीमा पार करने की कोशिश में पकड़ा गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है, कि फर्जी स्टांप किसने और कहां तैयार किया? ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके.
यह भी पढ़ें: नकली कफ सिरप मामला; आजमगढ़ में हिस्ट्रीशीटर और साथी पर केस; रायबरेली में दो मेडिकल फर्म्स पर FIR