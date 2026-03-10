ETV Bharat / state

भारतीय नौसेना का लांस नायक आदर्श कुमार निकला ISI एजेंट, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश एटीएस के एसपी दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि सूचना मिली थी कि नौसेना का एक अधिकारी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है.

Photo Credit: ETV Bharat
नेवी का लांस नायक आदर्श कुमार गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 10:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एटीएस ने मंगलवार को आगरा से आईएसआई के एक खुफिया एजेंट को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. गिरफ्तार किया गया यह व्यक्ति भारतीय नौसेना में लांस नायक के पद पर तैनात था. आरोपी पर भारतीय युद्धपोतों की गोपनीय तस्वीरें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजने का गंभीर आरोप है. एटीएस को गुप्त सूचना मिली थी कि नौसेना का एक अधिकारी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है.

ऐसे हुई आरोपी की पहचान: यूपी एटीएस के अनुसार, सूचना मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक सर्विलांस के जरिए संदिग्ध की निगरानी की गई. जांच के दौरान आगरा निवासी हाईकोर्ट ने कहा- शिक्षामित्रों के नियमितीकरण पर दो माह में निर्णय ले यूपी सरकारउर्फ लकी का नाम सामने आया जो वर्तमान में दक्षिणी नेवल कमांड, कोच्चि (केरल) में नियुक्त था. एटीएस की टीम ने तथ्यों की पुष्टि होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए लांस नायक को गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी देश की सुरक्षा और जासूसी नेटवर्क को तोड़ने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

रणनीतिक जानकारी शेयर करने के आरोप: जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि आदर्श उर्फ लकी लगातार पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई एजेंटों के संपर्क में था. उसने न केवल महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं बल्कि रणनीतिक महत्व के संवेदनशील युद्धक पोतों की तस्वीरें भी भेजीं. यही नहीं, आरोपी द्वारा अपने खाते से आईएसआई एजेंट को पैसे भेजने के प्रमाण भी मिले हैं. इन साक्ष्यों ने उसकी आपराधिक संलिप्तता और देश विरोधी साजिश को पूरी तरह प्रमाणित कर दिया है.

न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया: सूचना प्रमाणित होने के बाद मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. न्यायालय ने आरोपी की संलिप्तता को देखते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है. एटीएस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसने और कितनी गोपनीय जानकारियां दुश्मन देश तक पहुंचाई हैं. साथ ही इस जासूसी तंत्र में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने कहा- शिक्षामित्रों के नियमितीकरण पर दो माह में निर्णय ले यूपी सरकार

TAGGED:

INDIAN NAVY LANCE NAIK ADARSH KUMAR
SP DINESH KUMAR PANDEY
ADARSH KUMAR WORKING AS ISI AGENT
ISI AGENT ARRESTED FROM AGRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.