भारत के लिए आने वाले 22 साल बहुत जरूरी, रीवा में ऐसा क्यों बोले नेवी चीफ

भारत के लिए आने वाले 22 साल बहुत जरूरी ( ETV Bharat )

जब हम चले तब हमारे पास इतने रिसोर्सेस और इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आप सबके पास वह सब उपलब्ध है. आप जो भी काम करें ध्यान पूर्वक काम करें और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें.

खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 22 साल हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. जिसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जब हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तब आप अपने प्राइम ऑफ यूथ में होंगे और अपनी जर्नी के बहुत बेहतर कलाकार होंगे. अगर हम इस सफर को चर्चित रूप में देखें तो आप इस चलचित्र के एक्टर भी होंगे, एक्ट्रेसेस भी होंगे, डायरेक्टर भी होंगे, प्रोड्यूसर्स भी होंगे और कई बार दर्शक भी होंगे.

अगले 22 साल भारत के लिए इंपॉर्टेंट : एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी

नेवी चीफ ने कहा कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. अगले कुछ सालों में यह स्थान तीसरा हो जाएगा. हमारे देश के लीडरशिप का जो विजन है, वह एकदम से क्लियर है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है. यह बात केवल स्लोगन तक सीमित नहीं रह गई है. यह बात आप सभी के दिलों में बस चुकी है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे. इस कार्य के लिए हम सबको एक होना होगा, क्योंकि यह काम सरकार अकेले नहीं कर सकती.

खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए नेवी चीफ ने कहा की "आप सब नई पीढ़ी हैं. आप सभी को मिलकर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है. आज जब हमारा एयरक्राफ्ट रीवा एयररपोर्ट पर लैंड कर रहा था, तब स्कूल के दिनों की याद आई. उस दौरान चौराहटा में सिर्फ हवाई पट्टी हुआ करती थी, लेकिन अब यहां पर एयरपोर्ट बन चुका है. यहां से दिल्ली और इंदौर के लिए फलाइट शुरू हो चुकी है, जिसकी खुशी अलग ही मायने रखती है. उन्होंने कहा कि रीवा क्षेत्र मेरे दिल के बेहद करीब है.

विंध्य की माटी को याद करते हुए एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा की "जब कभी भी रीवा आने का आमंत्रण या मौका मिलता है, तो मैं कभी न नहीं करता, 1970 और 80 के दशक में यहीं से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी. इसलिए हमें पता है कि उस समय का रीवा और वर्तमान का रीवा कहां से कहां पहुंच गया. पिछले 4 दशकों में जो हम लोगों का अनुभव था, उसे नई पीढ़ी के साथ साझा किया जाना चाहिए.

रीवा: भारत के नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे. जहां वे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में आयोजित किए गए अंतर विश्वविद्यालय पश्चिम क्षेत्र महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच शामिल हुए. यहां नेवी चीफ का भव्य स्वागत किया गया. समारोह मे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह भी पहुंचे. नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने महिला फुटबॉल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और देश की नारी शक्ति के शौर्य और पराक्रम की कई मिशाल पेश की.

खिलाड़ियों से मिलते नेवी चीफ (ETV Bharat)

महिला खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला

नेवी चीफ ने महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि जो भी दो टीमें खेल रही होती है, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है, उनका जो कमिटमेंट और जो फिटनेस होता है, वह 90 मिनट में सबके सामने आ जाता है. महिला खिलाड़ियों को कठिन खेल चुनने के लिए बधाई देता हूं, क्योंकी इस खेल में काफी चुनौती होती है. हमारे देश में विमेन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2025 बहुत ही अभूतपूर्व रहा है.

इसी साल हमारी महिला टीम ने वर्ल्ड कप मैच जीता, ब्लाइंड्स वूमेन T20 वर्ल्डकप भी जीता और विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप भी जीता. इसके साथ ही इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम ने पहली बार एशिया कप के लिए क्वालीफाई किया है. सभी को बधाई देता हूं.

भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों को सराहा

उन्होंने कहा की पिछले साल भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों ने नाविका सागर परिक्रमा की थी. इसमें हमारी 17 मीटर लंबी सेलिंग वेसल आईएनएसवी तारिणी "INSV TARINI" थी. उसमें सवार होकर पूरे विश्व का समुद्री चक्कर लगाया. 8 महीने तक चली यह रेस गोवा से शुरू हुई थी और गोवा में ही समाप्त हुई. नव सेना की यह दोनों महिला अधिकारी 8 महीने तक समुद्र में रहीं और 23000 नॉटिकल मील, 45 हजार किलोमीटर की दूरी तय की और केवल हवा का सहारा लेकर इन दोनों अधिकारियों ने समुद्री तूफान के साथ ही अन्य खतरों का सामना किया.

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

इन दोनों महिला अधिकारियों ने हमारे भारत और नेवी का नाम रोशन किया है. जिसके चलते रिपब्लिक डे के मौके पर भारत सरकार ने दोनों महिला अधिकारियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया.

नेवी चीफ और थल सेवा प्रमुख बचपन की जिगरी दोस्त

जानकारी के लिए बताते चलें भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी विंध्य की माटी में ही जन्मे हैं. नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी मूलतः सतना जिले के रामपुर बाघेलान स्थित महुडर गांव के निवासी हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई रीवा के सैनिक स्कूल से की. इसके बाद भरतीय सेना में शामिल हुए. बीते 2 वर्ष पूर्व ही उन्हें नौसेना के सर्वोच्च पद की कमान सौंपी गई थी.

जिसके बाद उन्हें नौसेना का प्रमुख बनाया गया. उनकी इस उपलब्धि के बाद से विंध्य खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है. नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी और उनके बचपन के जिगरी दोस्त रीवा के रहने वाले थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी दोनों सेना प्रमुख रीवा सैनिक स्कूल के छात्र रहें हैं चुके हैं.

भारतीय नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी (ETV Bharat)

विमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट के में शामिल होकर हुई खुशी

दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आगे कहा कि आज विमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. मुझे पता है कि दोनों टीमें अथक परिश्रम और अच्छा खेलकर के यहां तक पहुंची है. खेल की जब अंतिम विशिल बजेगी, तब विनर एक ही होगा, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि, खेल में केवल 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक विनर दूसरा लर्नर. अगर आप सेकण्ड पॉजिशन में भी आते है, तो आप हारे नहीं है. आज आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा, उससे आपको आगे बहुत सारी सीख मिलेगी.

फुटबॉल प्रतियोगिता में 5 राज्यों की 52 टीम बनी प्रतिभागी

महिला खिलाड़ियों के बीच शुरू हुई प्रतिगोगिता 9 फरवरी से जारी थी. आयोजित महिला फुटबाॉल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राजस्थान और गोवा की कुल 5 राज्यों की 52 टीमें प्रतिभागी थी. 9 फरवरी को पहला मुकाबला हुआ था, जिसमें कुल 24 मैच खेले गए. गुरूवार की शाम से लीग शुरु हुआ था, शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से फुटबबॉल का फाइनल मैच भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टॉफ की उपस्थिति में शुरू हुआ.

पहला मैच एचएनसी मुंबई टीम और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के बीच खेला गया था. दूसरा मैच देवी अहिल्या बाई विश्वविद्याल इंदौर के बीच हुआ था, फाइनल मुकाबला, गोवा यूनिवर्सिटी गोवा और एलएन आईटी ग्वालियर के बीच हुआ.