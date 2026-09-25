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IIT ISM में भूजल पर राष्ट्रीय मंथन, विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन के बीच बेहतर प्रबंधन पर दिया जोर

आईआईटी आईएसएम में आयोजित आईएनजीडब्ल्यूसी-2026 में मौजूद वैज्ञानिक. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: आईआईटी आईएसएम धनबाद में शुक्रवार को छठे इंडियन नेशनल ग्राउंडवाटर कॉन्फ्रेंस (आईएनजीडब्ल्यूसी-2026) का आगाज हुआ. दो दिवसीय सम्मेलन का विषय “ग्राउंडवाटर यूटिलाइजेशन–इश्यूज एंड चैलेंजेज अंडर क्लाइमेट चेंज सिनेरियोस” रखा गया है. सम्मेलन में देशभर से जुटे विशेषज्ञों ने बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच भूजल की उपलब्धता, गुणवत्ता, दोहन और संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की. साथ ही भूजल का आकलन, निगरानी, मॉडलिंग और प्रभावी प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक व बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई.

सम्मेलन का आयोजन आईआईटी आईएसएम के सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग व मैथेमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग विभाग की ओर से एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल ग्राउंडवाटर साइंटिस्ट्स (एजीजीएस) के सहयोग से किया जा रहा है. उद्घाटन समारोह में बीबीएमकेयू के कुलपति प्रो. राम कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

आईआईटी आईएसएम के कार्यक्रम संयोजक प्रो. एमके सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस दौरान आईआईटी आईएसएम के डीन (फैकल्टी) एवं डायरेक्टर-इन-चार्ज व आईएनजीडब्ल्यूसी-2026 की आयोजन समिति के को-चेयरमैन प्रो. एमके सिंह, एजीजीएस के प्रेसिडेंट प्रो. चेनिम्मलाई मयिल्स्वामी, एजीजीएस के सेक्रेटरी व आईआईटी रुड़की के प्रो. बृजेश कुमार यादव समेत संस्थान के विभिन्न विभागों के प्रमुख और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे.

प्रो. राजीव ने सम्मेलन के उद्देश्य पर डाला प्रकाश

उद्घाटन सत्र में प्रो. राजीव सरकार ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं और क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों को साझा मंच उपलब्ध कराना है, ताकि भूजल से जुड़े वैज्ञानिक पहलुओं के साथ समुदाय, उद्योग, बढ़ती जल मांग और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर व्यापक चर्चा हो सके.

भूजल प्रदूषण और दोहन गंभीर चुनौतीः प्रो. आलोक

वहीं प्रो. आलोक सिन्हा ने भूजल प्रदूषण, अनियंत्रित दोहन और घटते रिचार्ज की समस्या को प्रमुख चुनौती बताया. उन्होंने आर्सेनिक, फ्लोराइड और औद्योगिक प्रदूषण जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन ने भूजल से जुड़ी समस्याओं को और जटिल बना दिया है.

दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते अतिथि. (फोटो-ईटीवी भारत)

भूजल प्रणाली की जटिलता को समझना जरूरतः प्रो. एसपी

प्रो. एसपी तिवारी ने भूजल प्रणाली की जटिलता को समझने में गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटिंग और डेटा साइंस की उपयोगिता पर प्रकाश डाला. प्रो. बृजेश कुमार यादव ने कहा कि भूजल हाइड्रोलॉजी किसी एक विषय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अध्ययन और प्रबंधन के लिए अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों को साथ लाने की जरूरत है. एजीजीएस के प्रेसिडेंट प्रो. चेनिम्मलाई मयिल्स्वामी ने बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल पर बढ़ते दबाव का जिक्र करते हुए युवा शोधकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया.