भारत में 64 हजार किमी साइकिल चला चुकीं नेशनल एथलीट पहुंचीं रायबरेली, जानिए नई यात्रा के बारे में
रायबरेली से प्रयागराज के लिए होंगी रवाना, अरुणाचल प्रदेश में खत्म होगी उनकी नई यात्रा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 9:32 AM IST
रायबरेली: भारत भ्रमण पर साइकिल से निकली नेशनल एथलीट और पर्वतारोही आशा मालवीय शुक्रवार को रायबरेली पहुंची. जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार से मुलाकात की. वह भारत में 64 हजार किमी की साइकिलिंग यात्रा पूरी कर चुकी हैं.
7800 किलोमीटर की वर्तमान यात्रा: एसपी ऑफिस में आशा मालवीय ने बताया कि 7800 किलोमीटर की वर्तमान यात्रा के अगले चरण में वह साइकिल से रायबरेली पहुंची हैं. इसके बाद वह प्रयागराज के लिये रवाना होंगी. उन्होंने कहा कि यह यात्रा वह जयपुर से शुरू की थीं और रायबरेली, प्रयागराज होते हुए अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में समाप्त करेंगी. इस यात्रा में सेना भी सुरक्षा देकर उनकी सहायता कर रही है.
उद्देश्य नारी शक्ति, देश भक्ति: मध्य प्रदेश की रहने वाली आशा मालवीय ने बताया कि मेरी यात्रा का उद्देश्य नारी शक्ति, देश भक्ति, अदम्य साहस है. जयपुर से 11 जनवरी को शुरू हुई उनकी यात्रा सबसे पहले पश्चिम भारत के गुजरात के कोहार गांव पहुंची थी. इसके बाद आज रायबरेली पहुंची है. उनकी यात्रा का समापन भारत चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में होगी. जो पूर्व में देश का आखिरी गांव है.
64 हजार किलोमीटर की साइकिल यात्रा: आशा मालवीय ने 7800 किलोमीटर की यात्रा में से अब तक 4 हजार किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी हैं. उन्होंने बताया कि अभी तक वह पूरे देश मे 64 हजार किलोमीटर की सोलो साइकिल यात्रा भी पूरी कर चुकी हैं. उनकी एक यात्रा कन्याकुमारी से सियाचिन की भी है.
महिला शक्ति की प्रतीक: उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं देश की राष्ट्रपति से मिलूं, क्योंकि वह भी एक महिला हैं और महिला शक्ति की प्रतीक हैं. प्रधानमंत्री जी से भी मिलना चाहूंगी, क्योंकि यात्रा के दौरान जिस आधुनिक भारत को मैंने देखा है, वह उन्ही की बदौलत है.
महिलाओं की डर खत्म करने निकली: साईकल से अकेले यात्रा पर निकलने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं की डर खत्म करने निकली हूं, क्योंकि आज भी बहुत सी महिलाएं अकेले बाहर निकलने से डरती है. मालवीय ने कहा कि जिंदगी में कभी हार नही माननी चाहिये. युवा पीढ़ी को इसी चीज का संदेश देते हुए मैं यात्रा पर निकली हूं. मैं स्पोर्ट्स में नेशनल एथलीट भी हूं और एक पर्वतारोही भी.
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