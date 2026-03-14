ETV Bharat / state

भारत में 64 हजार किमी साइकिल चला चुकीं नेशनल एथलीट पहुंचीं रायबरेली, जानिए नई यात्रा के बारे में

रायबरेली: भारत भ्रमण पर साइकिल से निकली नेशनल एथलीट और पर्वतारोही आशा मालवीय शुक्रवार को रायबरेली पहुंची. जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार से मुलाकात की. वह भारत में 64 हजार किमी की साइकिलिंग यात्रा पूरी कर चुकी हैं.

7800 किलोमीटर की वर्तमान यात्रा: एसपी ऑफिस में आशा मालवीय ने बताया कि 7800 किलोमीटर की वर्तमान यात्रा के अगले चरण में वह साइकिल से रायबरेली पहुंची हैं. इसके बाद वह प्रयागराज के लिये रवाना होंगी. उन्होंने कहा कि यह यात्रा वह जयपुर से शुरू की थीं और रायबरेली, प्रयागराज होते हुए अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में समाप्त करेंगी. इस यात्रा में सेना भी सुरक्षा देकर उनकी सहायता कर रही है.

नेशनल एथलीट और पर्वतारोही आशा मालवीय (Video Credit : ETV Bharat)

उद्देश्य नारी शक्ति, देश भक्ति: मध्य प्रदेश की रहने वाली आशा मालवीय ने बताया कि मेरी यात्रा का उद्देश्य नारी शक्ति, देश भक्ति, अदम्य साहस है. जयपुर से 11 जनवरी को शुरू हुई उनकी यात्रा सबसे पहले पश्चिम भारत के गुजरात के कोहार गांव पहुंची थी. इसके बाद आज रायबरेली पहुंची है. उनकी यात्रा का समापन भारत चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में होगी. जो पूर्व में देश का आखिरी गांव है.