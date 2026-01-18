ETV Bharat / state

क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर सरकार को अल्टीमेटम, फैसला नहीं हुआ तो होगी हड़ताल!

रांची में आईएमए झारखंड की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई. जिसमें कमेटी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है.

Indian Medical Association state executive committee meeting in Ranchi
आईएमए झारखंड की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 18, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
रांची: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की प्रदेश कार्यकारिणी की आज रविवार को बैठक हुई. जिसमें कमेटी ने झारखंड सरकार को अल्टीमेटम दिया है और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा ठप करने की चेतावनी दी है.

प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि अगर राज्य में क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर बदलाव नहीं हुए. साथ ही राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट एक महीने के अंदर लागू नहीं हुआ तो राज्य में स्वास्थ्य सेवा को ठप कर दिया जाएगा.

झारखंड आईएमए के सचिव का बयान (ETV Bharat)

आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह भी फैसला लिया गया कि आईएमए की नई कमेटी के चयन के लिए तीन वरिष्ठ सदस्यों का निर्वाचन मंडल बनाकर चुनाव की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाए. इसके साथ साथ कोविड के दौरान पीड़ितों की सेवा करते हुए मारे गये चिकित्सकों को सरकार द्वारा भुला दिए जाने पर चिंता जताते हुए डॉ. आरएस दास के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया है. राज्य भर के ऐसे सभी दिवंगत डॉक्टरों के परिजनों से मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करेगा.

आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रदीप सिंह ने कहा कि यह बेहद चिंता का विषय है कि सरकार जिसे कोरोना वारियर्स कहती थी. उन डॉक्टरों के निधन के बाद उनके परिजनों का सुध भी लेना उचित नहीं समझा. आज की बैठक में जमशेदपुर से आनेवाले पूर्व मंत्री एवं विधायक सरयू राय से जुड़े सबजुडिस मामला भी उठा. जिसमें सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ कि पीड़ित चिकित्सक डॉ. रेणुका चौधरी और उनके पुत्र के साथ आईएमए का पूरा समर्थन है.

आज की बैठक में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि राज्य के मेडिकल स्टूडेंट को समय पर स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है. आईएमए ने झारखंड सरकार से मांग की कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को समय पर स्टाइपेंड भुगतान किया जाए. बता दें आज की बैठक में अध्यक्ष डॉ. एके सिंह, डॉ. सुमंत मिश्र, डॉ. बिमलेश कुमार सिंह, डॉ. अभिषेक रामदीन, डॉ. स्टीफन खेस साहिर सभी जिलों से आईएमएफ पदाधिकारी शामिल हुए.

इसे भी पढ़ें- 50 बेड से कम के निजी अस्पतालों को एक्ट से अलग रखने की मांग, आईएमए की बैठक में उठा डॉक्टरों के पलायन का मुद्दा

इसे भी पढ़ें- महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण, जीवन रक्षक दवाओं और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से मुक्त किया जाए: आईएमए ने केंद्र से कहा

इसे भी पढ़ें- हेमंत सरकार का फरमान नहीं मानेंगे राज्य के सरकारी चिकित्सक! अटेंडेंस पोर्टल से नहीं बनायेंगे हाजिरी - Jharkhand IMA

IMA ULTIMATUM TO GOVERNMENT
RANCHI
STATE EXECUTIVE COMMITTEE MEETING
मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट
INDIAN MEDICAL ASSOCIATION

संपादक की पसंद

