ETV Bharat / state

खाड़ी देशों में फंसे डॉक्टरों और नागरिकों की मदद के लिए IMA ने जारी किए टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने वित्त सचिव डॉक्टर पीयूष जैन को युद्ध प्रभावित देशों में फंसे डॉक्टरों की मदद की जिम्मेदारी दी है.

मदद के लिए आगे आया IMA, हेल्पलाइन नंबर जारी
मदद के लिए आगे आया IMA, हेल्पलाइन नंबर जारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 10, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई खाड़ी देशों पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है. इसको देखते हुए देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने भी इन देशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों, डॉक्टरों और आईएमए के सदस्यों की मदद के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी साझा की है.

IMA के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जे. नायक और सचिव शर्बरी दत्ता द्वारा जारी एक पत्र में कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दूतावासों के दो-दो टॉल फ्री नंबर दिए गए हैं. ये नंबर संबंधित खाड़ी देशों के दूतावासों के टॉल फ्री नंबर हैं जो युद्ध से प्रभावित हैं.

आईएमए की ओर से कहा गया है कि कुछ सदस्यों सहित कई भारतीय नागरिक अभी इन देशों में फंसे हुए हैं. आईएमए इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है.

आईएमए के सदस्य मदद के लिए आईएमए के वित्त सचिव डॉ. पीयूष जैन से उनके मोबाइल 9810316769 पर भी संपर्क कर सकते हैं.

बता दें कि डॉक्टर पीयूष जैन दिल्ली के कृष्णा नगर में रहते हैं और उन्हें आईएमए ने खाड़ी देशों में फंसे आईएमए के सदस्यों की मदद की जिम्मेदारी आईएमए की ओर से सौंपी गई है. आईएमए के पत्र में यह भी कहा गया है कि हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि शांत रहें और इस मैसेज को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें मदद की ज़रूरत हो सकती है. अगर किसी को मदद चाहिए, तो वे प्रभावित देशों में संबंधित भारतीय दूतावासों की इमरजेंसी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं.

हेल्पलाइन नंबर जारी

  • कुवैत Ph: +965-65501946
  • ओमान Ph: +968-98282270, 80071234 (टोल फ्री)
  • सऊदी अरब Ph: 00-966-11-4884697,
  • 00-966-542126748, 8002471234 (टोल फ्री, सिर्फ़ WhatsApp)
  • बहरीन Ph: 00973-39418071
  • संयुक्त अरब अमीरात-800-46342 (टोल फ्री), +971543090571

ये भी पढ़ें- ईरान-इजराइल युद्ध का असर भारतीय बाजार पर: ड्राई फ्रूट के दामों में 25% तक उछाल; सप्लाई बाधित से बढ़ी व्यापारियों की चिंता

ये भी पढ़ें- ईरान-इजराइल युद्ध के आर्थिक असर पर संसद में चर्चा के लिए संजय सिंह दिया नोटिस

TAGGED:

INDIAN MEDICAL ASSOCIATION
IRAN WAR NEWS TODAY
IRAN WAR NEWS LATEST
WAR NEWS TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.