खाड़ी देशों में फंसे डॉक्टरों और नागरिकों की मदद के लिए IMA ने जारी किए टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर

नई दिल्ली: अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई खाड़ी देशों पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है. इसको देखते हुए देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने भी इन देशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों, डॉक्टरों और आईएमए के सदस्यों की मदद के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी साझा की है.

IMA के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जे. नायक और सचिव शर्बरी दत्ता द्वारा जारी एक पत्र में कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दूतावासों के दो-दो टॉल फ्री नंबर दिए गए हैं. ये नंबर संबंधित खाड़ी देशों के दूतावासों के टॉल फ्री नंबर हैं जो युद्ध से प्रभावित हैं.

आईएमए की ओर से कहा गया है कि कुछ सदस्यों सहित कई भारतीय नागरिक अभी इन देशों में फंसे हुए हैं. आईएमए इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है.

आईएमए के सदस्य मदद के लिए आईएमए के वित्त सचिव डॉ. पीयूष जैन से उनके मोबाइल 9810316769 पर भी संपर्क कर सकते हैं.