पूरे चिकित्सक समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं-IMA, रिलीज से पहले विवादों में सनी की फिल्म 'सूर्या'
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की देहरादून ब्रांच ने फिल्म 'सूर्या' के कंटेंट पर आपत्ति जताई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 25, 2026 at 11:29 AM IST
देहरादून: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'सूर्या' विवादों में आ गई है. डॉक्टर, अस्पताल और मरीज की कहानी पर आधारित फिल्म को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की देहरादून शाखा ने आपत्ति जताई है. संगठन का कहना है कि किसी फिल्म, कलाकार या रचनात्मक अभिव्यक्ति का उद्देश्य समाज का ध्यान आकर्षित करना हो सकता है, लेकिन इसके लिए पूरे चिकित्सक समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है.
IMA देहरादून की ओर से जारी बयान के मुताबिक, फिल्म ‘सूर्या’ में दिखाया गया है कि एक पिता अपनी बेटी के इलाज के लिए अस्पताल जाता है. वह डॉक्टर को भगवान के समान मानकर उस पर भरोसा करता है, लेकिन बाद में उसे कथित तौर पर अतिरिक्त जांच, पांच लाख रुपए के बिल और कमीशनखोरी जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. संगठन का कहना है कि यदि किसी अस्पताल या चिकित्सक की ओर से वास्तव में अनावश्यक जांच कराई जाती है या मरीज का आर्थिक शोषण होता है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. हालांकि, ऐसे मामलों को इस तरह प्रस्तुत करना कि पूरा चिकित्सक समुदाय ही भ्रष्ट है, उचित नहीं है.
गलत काम करने वालों पर कार्रवाई का समर्थन: IMA ने अपने बयान में कहा कि, चिकित्सा क्षेत्र में भी अलग-अलग प्रवृत्तियों के लोग हो सकते हैं. यदि कोई चिकित्सक गलत काम करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी और नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन किसी एक व्यक्ति के कृत्य के लिए पूरे पेशे को कठघरे में खड़ा करना सही नहीं है.
डॉक्टर भी इसी समाज का हिस्सा हैं और दिन-रात मरीजों का उपचार करते हैं. वे आपातकालीन परिस्थितियों में अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर मरीजों की जान बचाने का प्रयास करते हैं. कई बार सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में भी चिकित्सक अपनी सेवाएं देते हैं. ऐसे में उनके समर्पण, ईमानदारी और मानवीय संवेदनाओं को भी समाज के सामने लाया जाना चाहिए.
-इंडियन मेडिकल एसोसिएशन-
डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा पर भी जताई चिंता: IMA ने अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ होने वाली गाली-गलौज, धमकी और शारीरिक हिंसा की घटनाओं का भी उल्लेख किया है. संगठन का कहना है कि कई बार उपचार के परिणाम को लेकर नाराजगी या अधूरी जानकारी के आधार पर चिकित्सकों के खिलाफ आक्रामक व्यवहार किया जाता है. यदि फिल्मों और अन्य माध्यमों से डॉक्टरों की ऐसी छवि बनाई जाती है कि वे केवल मरीजों का शोषण करते हैं, तो इससे पहले से मौजूद तनाव और अविश्वास बढ़ सकता है। इसका असर डॉक्टर और मरीज के बीच के संबंधों पर भी पड़ सकता है. संगठन ने कहा कि चिकित्सा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और मरीजों के अधिकारों का सम्मान जरूरी है, लेकिन इसके साथ डॉक्टरों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
रचनात्मक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी जरूरी: IMA देहरादून ने कहा कि भारत में सिनेमा का समाज की सोच और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है. जब किसी संवेदनशील विषय को भावनात्मक और आक्रामक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो दर्शक उससे प्रभावित हो सकते हैं. संगठन ने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हर दर्शक हिंसक हो जाएगा, बल्कि ऐसी प्रस्तुतियों के संभावित सामाजिक प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए. संगठन के अनुसार, फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को चिकित्सा जैसे संवेदनशील विषयों पर काम करते समय तथ्यों, संतुलन और सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। किसी वास्तविक अनियमितता को दिखाने के साथ यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि गलत काम कुछ व्यक्तियों का हो सकता है, पूरे पेशे का नहीं.
मरीजों के अधिकार और डॉक्टरों की सुरक्षा, दोनों जरूरी: IMA ने कहा कि संगठन मरीजों के अधिकारों के साथ खड़ा है और चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराता. यदि किसी फिल्म में चिकित्सा संबंधी अनियमितता दिखाई जाती है, तो उसके साथ गलत आचरण करने वाले व्यक्ति की जवाबदेही भी स्पष्ट होनी चाहिए. किसी मरीज या उसके परिजन की शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और निष्पक्ष जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. हालांकि, किसी शिकायत के आधार पर पूरे चिकित्सक समुदाय को दोषी मान लेना भी सही नहीं है. संगठन का कहना है कि डॉक्टर और मरीज एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जिनका साझा उद्देश्य मरीज का स्वास्थ्य और जीवन बचाना है.
IMA की अपील- नफरत नहीं, भरोसा बढ़ाने की जरूरत: संगठन ने फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, मीडिया और समाज से अपील की है कि चिकित्सा जैसे संवेदनशील विषयों को प्रस्तुत करते समय तथ्यों और जिम्मेदारी का ध्यान रखा जाए. IMA के मुताबिक, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, वहीं ईमानदारी से काम करने वाले चिकित्सकों का सम्मान भी बना रहना चाहिए. संगठन ने कहा कि उसका उद्देश्य किसी के खिलाफ घृणा फैलाना नहीं, बल्कि समाज में विश्वास, संवेदनशीलता, निष्पक्षता और सुरक्षित चिकित्सा वातावरण को मजबूत करना है. IMA देहरादून ने अपने संदेश में कहा कि गलत डॉक्टर का विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन हर डॉक्टर को गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए. मरीजों के अधिकारों की रक्षा के साथ चिकित्सकों की सुरक्षा और सम्मान भी सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि चिकित्सा व्यवस्था में विश्वास बना रहे और डॉक्टर बिना भय के अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें.
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