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पूरे चिकित्सक समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं-IMA, रिलीज से पहले विवादों में सनी की फिल्म 'सूर्या'

रिलीज से पहले विवादों में सनी देओल की फिल्म 'सूर्या' ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'सूर्या' विवादों में आ गई है. डॉक्टर, अस्पताल और मरीज की कहानी पर आधारित फिल्म को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की देहरादून शाखा ने आपत्ति जताई है. संगठन का कहना है कि किसी फिल्म, कलाकार या रचनात्मक अभिव्यक्ति का उद्देश्य समाज का ध्यान आकर्षित करना हो सकता है, लेकिन इसके लिए पूरे चिकित्सक समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है.

IMA देहरादून की ओर से जारी बयान के मुताबिक, फिल्म ‘सूर्या’ में दिखाया गया है कि एक पिता अपनी बेटी के इलाज के लिए अस्पताल जाता है. वह डॉक्टर को भगवान के समान मानकर उस पर भरोसा करता है, लेकिन बाद में उसे कथित तौर पर अतिरिक्त जांच, पांच लाख रुपए के बिल और कमीशनखोरी जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. संगठन का कहना है कि यदि किसी अस्पताल या चिकित्सक की ओर से वास्तव में अनावश्यक जांच कराई जाती है या मरीज का आर्थिक शोषण होता है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. हालांकि, ऐसे मामलों को इस तरह प्रस्तुत करना कि पूरा चिकित्सक समुदाय ही भ्रष्ट है, उचित नहीं है.