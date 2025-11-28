भारतीय भाषा उत्सव 2025: परिषदीय स्कूलों में सात दिन बहेगी सांस्कृतिक धारा, 1.48 करोड़ छात्र होंगे शामिल

ETV Bharat / state

भारतीय भाषा उत्सव 2025: परिषदीय स्कूलों में सात दिन बहेगी सांस्कृतिक धारा, 1.48 करोड़ छात्र होंगे शामिल

स्कूल शिक्षा विभाग का महानिदेशक मोनिका रानी ने कहा कि यह पहल बच्चों की भाषाई समझ, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और बहुभाषीय दक्षता को बढ़ाएगी.

Published : November 28, 2025

लखनऊ: परिषदीय विद्यालयों में सात दिनों यानी 04 से 11 दिसंबर तक कथा, कविता और संवाद की एक जीवंत सांस्कृतिक धारा बहने वाली है. शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर यह प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के लगभग 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में होगा और लगभग 1.48 करोड़ बच्चे इसमें सहभागी बनेंगे.

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व और निर्देशन में 'कई भाषाएं, एक इमोशन' थीम पर आधारित भारतीय भाषा उत्सव-2025 को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं. बेसिक शिक्षा शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि बच्चे अपनी स्थानीय भाषा और मातृभाषा पर गर्व महसूस करें. अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान करें और बहुभाषा की भावनात्मक शक्ति को समझें.

महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर होगा समापन: महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर समाप्त होने वाला यह उत्सव न केवल विद्यार्थियों को भारत की बहुभाषीय परंपराओं और साहित्यिक संवेदना से परिचित कराएगा, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप मातृभाषा-आधारित शिक्षा, बहुभाषीय सीख और सांस्कृतिक एकत्व को विद्यालयी वातावरण में और अधिक सुदृढ़ करेगा तथा इन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.

हर दिन अलग-अलग थीम पर होंगे प्रोग्राम: इस सात दिवसीय उत्सव का प्रत्येक दिन एक अलग थीम को समर्पित होगा, जिसके माध्यम से बच्चे भाषाओं की विविधता और अभिव्यक्ति के अनेक रूपों से परिचित होंगे. 04 दिसंबर को विद्यालयों में भाषा वृक्ष और भाषाई विरासत वाल बनाई जाएगी. जहां छात्र-छात्राएं अपने घर, क्षेत्र और देश में बोली जाने वाली भाषाओं का परिचय देंगे. अगले दिन, 05 दिसंबर को भाषाओं पर आधारित कविता और संगीत के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं की कविताओं और गीतों का प्रेजेंटेशन होगा.

एक-दूसरे को अपनी भाषाओं के शब्द सिखाएंगे छात्र: 06 दिसंबर को विभिन्न भारतीय भाषाओं के त्योहारों से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषाओं की आवाज का पॉडकास्ट (Voice of Language Podcast) किया जाएगा. 08 दिसंबर को ‘कहावतों में एकता’ के माध्यम से बच्चों को देशभर की कहावतों में निहित एकता का संदेश समझाया जाएगा. वहीं 'भाषा मित्र में सहयोग' के तहत में छात्र-छात्राएं एक-दूसरे को अपनी भाषाओं के शब्द सिखाएंगे. 09 दिसंबर को 'भाषा बन्धु पत्र’ और बहुभाषीय कहानी-श्रृंखला का आयोजन होगा.

गतिविधियों से भाषाओं को समझाया जाएगा: 10 दिसंबर को विद्यालयों में भाषा अन्वेषण क्लब सक्रिय होंगे, जहां बच्चे खेल, कहानी, शब्द-यात्रा और संवाद आधारित गतिविधियों के माध्यम से भाषाओं की खोज करेंगे. उत्सव का समापन 11 दिसंबर को 'इंटरेक्टिव भाषा मेला’ और 'भाषा-रंगमंच' प्रस्तुतियों के साथ होगा.

स्कूल शिक्षा विभाग का महानिदेशक मोनिका रानी ने कहा कि भारतीय भाषा उत्सव-2025 विद्यार्थियों में भाषाई समझ, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और बहुभाषीय दक्षता को बढ़ाएगी. साथ ही विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना को प्रभावी रूप से स्थापित करेगी.

