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किसानों को मिट्टी और फसलों को तैयार करने की यहां मिल रही स्पेशल ट्रेनिंग

कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के निदेशक डॉ. राजेश कुमारके द्वारा किया गया. कार्यक्रम में टीम लीडर डॉ. राजेश कुमार ने अभियान के उद्देश्यों एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के बारे में किसानों को वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया.

आईसीएआर-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आईआईवीआर) के वैज्ञानिक खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत ग्राम काजीचक, आराजीलाइन, वाराणसी में किसानों को अवेयर करने पहुंचे. कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जैव-उर्वरकों के उपयोग और सतत कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करना था.

वाराणसी: मानसून शुरू होने वाला है और खेतों में अब मौसमी फसलों के साथ मिट्टी को तैयार कर उसे और बेहतर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. ऐसे में अब सरकारी तंत्र भी मजबूत दिखाई दे रहा है और बनारस में भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र खेतों तक पहुंच कर किसानों को बेहतर और उपजाऊ मिट्टी तैयार कर ज्यादा अच्छी फसलों को उगाने की ट्रेनिंग दे रहा है.

उन्होंने कहा कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखना कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए अत्यंत आवश्यक है. फसल विविधिकरण अपनाने, संतुलित उर्वरक प्रयोग करने एवं खाद्य तेल की मात्रा कम करने की अपील की. किसानों ने बताया कि यह बहुत ही अच्छी पहल है. क्योंकि जमीन की उर्वरता बनी रहे और फसल चक्र के हिसाब से हम खेती करें तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है.

हम किस तरह से खाद का काम प्रयोग करें और जैविक करो को बढ़ावा दें सारी चीजों की जानकारी सही और एक बैलेंस मात्रा में दी गई है, ताकि हम यह जान सके कि ज्यादा खाद अच्छी नहीं बल्कि नुकसानदायक है.





डॉ. नीरज सिंह ने मृदा में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर जानकारी देते हुए संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न सूक्ष्म जीवी उत्पादों के लाभ एवं उपयोग की वैज्ञानिक विधियों को समझाया. उन्होंने बताया कि इन उत्पादों के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम की जा सकती है और उत्पादन लागत में भी कमी आती है.

डॉ. एस के सिंह ने संतुलित पोषण प्रबंधन में मृदा परीक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए किसानों को जैव उर्वरक के प्रयोग की वैज्ञानिक विधि का प्रदर्शन किया. कार्यक्रम के दौरान डॉ. राकेश कुमार दुबे ने किसानो से अपने संवाद में बताया की जमीन मिट्टी की धुल नहीं है, बल्की एक जीवित तंत्र है, जिसको स्वस्थ रखना हम सब की जिम्मेदारी है.



डॉ. नवीन सिंह ने बताया कि सही तरीके से किये गये प्रयोग के आधार पर उर्वरकों का आवश्यकता अनुसार एवं संतुलित उपयोग संभव है. इन्होने हरी खाद के लाभो पर भी विस्तार से चर्चा की. बैक्टीरियल एन पी के जैव-उर्वरक' काशी एजो बीसी-पी' काशी एजो बीसी-एल एवं ट्राइकोडर्मा' काशी बायोडर्मा' किसानों के बीच वितरित किया गया.

साथ ही संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन, सूक्ष्म जीव आधारित जैव उर्वरक ट्राइकोडर्मा तथा मृदा नमूना लेने की विधि विषयक विस्तार लीफलेट का भी वितरण किया गया. कार्यक्रम के दौरान आयोजित संवाद सत्र में किसानों ने मृदा उर्वरता, फसल पोषण एवं जैव उर्वरकों से संबंधित समस्याओं पर वैज्ञानिकों से चर्चा की, जिनका विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया.



कार्यक्रम में ग्राम प्रधान अशोक कुमार समेत 158 किसानों ने भाग लिया, जिनमें 70 महिला किसान और 88 पुरुष किसान शामिल थे. प्रतिभागी किसानों ने वैज्ञानिकों द्वारा प्रदान की गई तकनीकी जानकारी और जैविक उत्पादों के प्रति विशेष रुचि दिखाई.





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