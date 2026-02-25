ETV Bharat / state

IISC करेगा IITs से कॉम्पिटिशन: शुरू करने जा रहा है तीन नए BTech कोर्स, जानिए डिटेल

कोटा: नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में टॉप पर चल रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISC) बेंगलुरु अब देश के तकनीकी संस्थानों से भी मुकाबला करेगा. इनमें देश की 23 इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (IITs) शामिल हैं. अभी तक आईआईएससी केवल रिसर्च के फील्ड के ज्यादातर कोर्स संचालित कर रहा था, जिसमें अंडरग्रैजुएट कोर्स में बैचलर ऑफ साइंस (BS) रिसर्च के कोर्स शामिल थे. केवल एक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) कोर्स था. अब आईआईएससी ने टेक्निकल कोर्सेज बढ़ाएं है और तीन नए कोर्सेज शुरू करने जा रहा है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया आईआईएससी बेंगलुरु एनआईआरएफ-2025 रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर है. आईआईएससी बेंगलुरु ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 3 नए बीटेक कोर्स शुरू किए हैं. यह अंडरग्रैजुएट रिसर्च कोर्स के लिए विश्व विख्यात है, लेकिन अब आईआईएससी ने नवाचार करते हुए टेक्नोलॉजी के अंडरग्रैजुएट कोर्स के बढ़ाएं है. इनमें मैकेनिक्स एंड कंप्यूटिंग, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग व मैटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के कोर्स शामिल हैं, जबकि बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग यहां पर पहले से था.

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर नजर: देव शर्मा ने बताया कि 'मेक इन इंडिया' भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें भविष्य में प्रतिभाशाली टेक्नोक्रेट्स व इंजीनियर्स की बड़ी आवश्यकता होगी. वर्तमान समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आईआईटी, एनआईटी व अन्य संस्थानों से युवा टेक्नोक्रेट्स आते हैं, अब आईआईएससी बेंगलुरु भी बीटेक कोर्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को युवा टेक्नोक्रेट्स का विकल्प देगा. देव शर्मा ने बताया कि आईआईटी संस्थानों को भी प्रतिस्पर्धात्मक इससे मिलेगी और बीटेक कोर्स का स्तर सुधरेगा व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतरीन टेक्नोक्रेट्स मिलेंगे.