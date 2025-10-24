ETV Bharat / state

बड़ी सौगात: 5 राज्यों के 2000 किसानों तक पहुंची सस्ते दामों में उच्च उपज वाली 9 किस्में

भरतपुर: भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान ने देशभर के किसानों के लिए कम कीमत में ज्यादा उपज का भरोसा दिया. संस्थान ने इस वर्ष सरसों की 9 उन्नत किस्मों का 1000 क्विंटल बीज तैयार किया. इससे 950 क्विंटल बीज मात्र 130 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों तक पहुंचाया गया, जबकि बाजार में निजी कंपनियों का बीज लगभग 1100 रुपए किलो तक बिकता है. ऐसे में यह किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ. बीज पखवाड़े के दौरान पांच राज्यों के करीब 2000 किसानों ने संस्थान से बीज खरीदकर अपने खेतों के लिए नई शुरुआत की.

कम लागत में अधिक उपज: भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. भागीरथ ने बताया कि इस वर्ष विभिन्न जलवायु परिस्थितियों और खेती के तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए उच्च उपज देने वाली 9 सरसों किस्मों के बीज तैयार किए गए. किसानों में इन किस्मों की भारी मांग रही. इसके चलते मात्र कुछ ही दिनों में बीज का अधिकांश हिस्सा वितरित हो गया.

पांच राज्य के 2 हजार किसान: डॉ. भागीरथ ने बताया कि बीज पखवाड़े के दौरान करीब 950 क्विंटल बीज बिका. इसमें राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार तक के किसान बीज लेने पहुंचे. डॉ. भागीरथ ने बताया कि संस्थान में 'बीज पखवाड़ा' 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक दो चरणों में हुआ. देशभर के किसानों ने यहां आकर अपनी पसंद की किस्में खरीदी. मथुरा से आए किसान महाराज सिंह ने बताया कि बृजराज और राधिका किस्म का चार किलो बीज खरीदा. यहां का बीज विश्वसनीय और गुणवत्ता वाला है. बाजार के मुकाबले सिर्फ 10% कीमत पर इतना अच्छा बीज मिलना, हमारे लिए फायदेमंद है.