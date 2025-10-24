बड़ी सौगात: 5 राज्यों के 2000 किसानों तक पहुंची सस्ते दामों में उच्च उपज वाली 9 किस्में
संस्थान ने सरसों की 9 उन्नत किस्मों का 1000 क्विंटल बीज तैयार किया. 950 क्विंटल बीज मात्र 130 रुपए प्रति किलो से किसानों तक पहुंचाए.
Published : October 24, 2025 at 2:59 PM IST
भरतपुर: भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान ने देशभर के किसानों के लिए कम कीमत में ज्यादा उपज का भरोसा दिया. संस्थान ने इस वर्ष सरसों की 9 उन्नत किस्मों का 1000 क्विंटल बीज तैयार किया. इससे 950 क्विंटल बीज मात्र 130 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों तक पहुंचाया गया, जबकि बाजार में निजी कंपनियों का बीज लगभग 1100 रुपए किलो तक बिकता है. ऐसे में यह किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ. बीज पखवाड़े के दौरान पांच राज्यों के करीब 2000 किसानों ने संस्थान से बीज खरीदकर अपने खेतों के लिए नई शुरुआत की.
कम लागत में अधिक उपज: भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. भागीरथ ने बताया कि इस वर्ष विभिन्न जलवायु परिस्थितियों और खेती के तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए उच्च उपज देने वाली 9 सरसों किस्मों के बीज तैयार किए गए. किसानों में इन किस्मों की भारी मांग रही. इसके चलते मात्र कुछ ही दिनों में बीज का अधिकांश हिस्सा वितरित हो गया.
पांच राज्य के 2 हजार किसान: डॉ. भागीरथ ने बताया कि बीज पखवाड़े के दौरान करीब 950 क्विंटल बीज बिका. इसमें राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार तक के किसान बीज लेने पहुंचे. डॉ. भागीरथ ने बताया कि संस्थान में 'बीज पखवाड़ा' 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक दो चरणों में हुआ. देशभर के किसानों ने यहां आकर अपनी पसंद की किस्में खरीदी. मथुरा से आए किसान महाराज सिंह ने बताया कि बृजराज और राधिका किस्म का चार किलो बीज खरीदा. यहां का बीज विश्वसनीय और गुणवत्ता वाला है. बाजार के मुकाबले सिर्फ 10% कीमत पर इतना अच्छा बीज मिलना, हमारे लिए फायदेमंद है.
ये हैं सरसों की उन्नत किस्में
- भारत सरसों-7 (डीआरएमआर 150-35): जल्दी तैयार होने वाली किस्म विशेष रूप से वर्षा आधारित खेती और जल्दी बुवाई के लिए विकसित की है. कम समय में तैयार, अधिक उपज और उच्च तेल प्रतिशत. किसानों के समय व लागत की बचत. बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के लिए अनुशंसित. बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत पंजीकृत.
- भारत सरसों-8 (डीआरएमआर 1165-40): मध्यम अवधि की किस्म 'रुक्मणि' तापमान और नमी का दबाव झेल सकती है. औसत उपज 2200–2600 किलो प्रति हेक्टेयर, तेल प्रतिशत भी अधिक. राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के लिए उचित.
- राधिका (डीआरएमआर-2017-15): 131 दिन में तैयार, 40.7% तेल प्रतिशत, 1788 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता. उत्तरी भारत के शुष्क क्षेत्रों के लिए उचित.
- बृजराज (डीआरएमआरआईसी-16-38): 132 दिन में पकने वाली मध्यम अवधि की किस्म. 39.9% तेल प्रतिशत, 1733 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता.
- डीआरएमआर-2018-19 (बीपीएम-11): 16.49 से 20.58 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता.
- एनआरसीएचबी: 10113.08 से 14.91 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता.
- एनआरसीवाईएस-05 से 02 (पीली सरसों): 12.39 से 17.15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता.
- बीपीएम-1825 और 9. डीआरएमआर-आईजे-31: दोनों किस्में विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में अनुकूल और उच्च उत्पादकता वाली हैं.
इनसे फायदा: डॉ. भागीरथ ने बताया कि इन उन्नत किस्मों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये कम पानी, समय और लागत में तैयार होती हैं. इनसे न केवल तेल उत्पादन में वृद्धि, बल्कि बाजार में बेहतर दाम भी मिलेंगे. देश में खाद्य तेल आयात पर निर्भरता घटेगी और किसानों की आय बढ़ने का रास्ता खुलेगा.