ETV Bharat / state

'इंडस्ट्री में अब AI से दिखेंगे बड़े बदलाव'; IIA कानपुर चैप्टर के चेयरमैन बोले- 15 मिनट में हो सकेगा दो घंटे का काम

'एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़' : कार्यशाला के दौरान एआईएमए की सहायक निदेशक एकता नैय्यर ने कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन अधिकतर उद्यमी रोजमर्रा की बिक्री, संचालन, मानव संसाधन और अन्य कामों में उलझे रहते हैं. उन्होंने कहा कि एआई का सही और व्यावहारिक उपयोग समय बचाने, उत्पादकता बढ़ाने और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मददगार साबित होगा.

कानपुर : जिले में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) व ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (AIMA) की ओर से शुक्रवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस दौरान आईआईए के पदाधिकारियों संग विशेषज्ञों व वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जानकारी साझा की.

'इंडस्ट्री सेक्टर में भी इससे बड़े बदलाव दिखेंगे' : उन्होंने कहा कि जिस तेजी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अब आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक (AI) का प्रयोग हो रहा है, उसे देखते हुए अब इंडस्ट्री सेक्टर में भी इससे बड़े बदलाव दिखेंगे. इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि आने वाले तीन वर्षों में जिन औद्योगिक इकाईयों में एआई का उपयोग नहीं होगा, वहां क्षमता वृद्धि ना के बराबर रह जाएगी. छोटे उद्यमियों को भी इस तकनीक से रूबरू होना होगा.

'AI की मदद से घंटों तक वाला काम मिनटों में होगा' : आईआईए कानपुर चैप्टर के अध्यक्ष आरके अग्रवाल ने कहा कि जिस काम को उद्यमियों को करने में घंटों का समय लग जाता है, उसे एआई की मदद से कुछ मिनटों में किया जा सकता है. इसका सजीव प्रसारण प्रेजेंटेशन के माध्यम से उद्यमियों ने देखा. उन्होंने बताया कि उद्यमियों ने विशेषज्ञों से कई सवाल भी पूछे, जिसका उन्हें जवाब दिया गया.

कार्यशाला के प्रमुख सत्रों का संचालन एआई ट्रांसफार्मेशन कोच रॉकी जगतियानी ने किया. उन्होंने उद्यमियों को एआई के लाभ बताए. उन्होंने कहा कि इसका उपयोग सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशंस और कस्टमर मैनेजमेंट के क्षेत्र में किया जा सकता है. इस दौरान सुनील वैश्य, हर्षल अग्रवाल, दिनेश बरासिया आदि अन्य उद्यमी उपस्थित रहे.



यह भी पढ़ें : वाराणसी मंडलीय अस्पताल में AI का प्रयोग; गंभीर रोगों की पहचान और इलाज में मिलेगी मदद