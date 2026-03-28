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"सच्चे दिल से गाना गाया और सच्चे दिलों तक पहुंच गया"; गायक वैभव गुप्ता बोले- जीत से ज्यादा रिजेक्शन ने सिखाया

कानपुर : "स्ट्रगल के बारे में बताऊं तो सच ये है कि लगातार छह से सात सालों तक मैं रिएलटी शो से रिजेक्ट हुआ, जीत से ज्यादा मुझे रिजेक्शन ने सिखाया है. जिंदगी में बहुत स्ट्रगल रहा है. बहुत हारा भी हूं, इससे मैंने बहुत सीखा भी है. सिर्फ और सिर्फ अपनी गायकी पर पूरा ध्यान दिया. मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया. इस शहर ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया है. इन्हीं सब बातों का नतीजा है, जो धुरंधर-2 मूवी में गाने को आवाज देने का मौका मिला. इससे पहले मेरी जिंदगी का सबसे अहम पल तब आया था, जब मैं इंडियन आइडल सीजन-14 का विजेता बना था. इसी कानपुर के सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया था कि मेरे सिर पर इंडियन आइडल का ताज सज गया था. सच्चे दिल से गाना गाया और सच्चे दिलों तक पहुंच गया."

शनिवार को ये बातें इंडियन आइडल-14 विजेता वैभव गुप्ता ने ईटीवी भारत संवाददाता से साझा की. वैभव गुप्ता ने हाल ही में आई फिल्म धुरंधर-2 में "मन अटकेया बेपरवाह दे नाल..." गाने को गाया है. जिसके बाद से वह सुर्खियों में आ गए हैं.



गायक वैभव गुप्ता से बातचीत (Video credit: ETV Bharat)

"बेस्ट फ्रेंड के साथ देखने गया था धुरंधर 1..." : बालीवुड गायक वैभव गुप्ता ने बताया कि फिल्म धुरंधर-1 मैं थियेटर में देखने गया था. मैं अपने अजीज मित्र के साथ मूवी देखने गया था तो उसने उस समय मुझसे कहा था कि वैभव अगर तेरा गाना इसमें होता तो कितना अच्छा लगता? बस दोस्त की वो बातें मेरे दिमाग में चल रही थीं.

"194 रुपये दिया था किराए" : उन्होंने बताया कि फिर अचानक नौ फरवरी को फिल्म निर्देशक (धुरंधर-2) आदित्य धर सर की टीम से कॉल आई और मुझे बुलाया गया. एक पल के लिए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ. फिर, बिना देरी के मैंने अपनी गाड़ी की चाभी भी रूम पर छोड़ दी और जो ऑटो मिला उससे मैं वहां पर पहुंच गया था. मुझे याद है कि उस ऑटो वाले को मैंने 194 रुपए किराए के रूप में दिए थे. उन्होंने बताया कि उस दिन रात तीन बजे ही ये गाना रिकार्ड होना शुरू कर दिया गया था और मुझे चांस मिल गया था.