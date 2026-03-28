"सच्चे दिल से गाना गाया और सच्चे दिलों तक पहुंच गया"; गायक वैभव गुप्ता बोले- जीत से ज्यादा रिजेक्शन ने सिखाया
इंडियन आइडल सीजन 14 के विजेता ने ईटीवी भारत से की बातचीत. फिल्म धुरंधर-2 में "मन अटकेया..." गाने को दी आवाज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 8:03 PM IST
कानपुर : "स्ट्रगल के बारे में बताऊं तो सच ये है कि लगातार छह से सात सालों तक मैं रिएलटी शो से रिजेक्ट हुआ, जीत से ज्यादा मुझे रिजेक्शन ने सिखाया है. जिंदगी में बहुत स्ट्रगल रहा है. बहुत हारा भी हूं, इससे मैंने बहुत सीखा भी है. सिर्फ और सिर्फ अपनी गायकी पर पूरा ध्यान दिया. मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया. इस शहर ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया है. इन्हीं सब बातों का नतीजा है, जो धुरंधर-2 मूवी में गाने को आवाज देने का मौका मिला. इससे पहले मेरी जिंदगी का सबसे अहम पल तब आया था, जब मैं इंडियन आइडल सीजन-14 का विजेता बना था. इसी कानपुर के सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया था कि मेरे सिर पर इंडियन आइडल का ताज सज गया था. सच्चे दिल से गाना गाया और सच्चे दिलों तक पहुंच गया."
शनिवार को ये बातें इंडियन आइडल-14 विजेता वैभव गुप्ता ने ईटीवी भारत संवाददाता से साझा की. वैभव गुप्ता ने हाल ही में आई फिल्म धुरंधर-2 में "मन अटकेया बेपरवाह दे नाल..." गाने को गाया है. जिसके बाद से वह सुर्खियों में आ गए हैं.
"बेस्ट फ्रेंड के साथ देखने गया था धुरंधर 1..." : बालीवुड गायक वैभव गुप्ता ने बताया कि फिल्म धुरंधर-1 मैं थियेटर में देखने गया था. मैं अपने अजीज मित्र के साथ मूवी देखने गया था तो उसने उस समय मुझसे कहा था कि वैभव अगर तेरा गाना इसमें होता तो कितना अच्छा लगता? बस दोस्त की वो बातें मेरे दिमाग में चल रही थीं.
"194 रुपये दिया था किराए" : उन्होंने बताया कि फिर अचानक नौ फरवरी को फिल्म निर्देशक (धुरंधर-2) आदित्य धर सर की टीम से कॉल आई और मुझे बुलाया गया. एक पल के लिए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ. फिर, बिना देरी के मैंने अपनी गाड़ी की चाभी भी रूम पर छोड़ दी और जो ऑटो मिला उससे मैं वहां पर पहुंच गया था. मुझे याद है कि उस ऑटो वाले को मैंने 194 रुपए किराए के रूप में दिए थे. उन्होंने बताया कि उस दिन रात तीन बजे ही ये गाना रिकार्ड होना शुरू कर दिया गया था और मुझे चांस मिल गया था.
"... जरूर मिलेगी सफलता" : बॉलीवुड गायक वैभव गुप्ता ने उन युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जो भविष्य में गायकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं. केवल और केवल आपको मेहनत करनी है. एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दीजिए. उन्होंने कहा कि जब आप आत्मविश्वास से लबरेज होंगे तो सफलता जरूर मिलेगी. कानपुर को लेकर उन्होंने कहा कि अब मुंबई में इतने अधिक कलाकार हैं और सभी कानपुर की बहुत तारीफ करते हैं.
"कानपुर से बहुत अधिक वोट मिले" : उन्होंने बताया कि मायानगरी में कानपुर की पहचान यहां की कला से है. यहां युवाओं में बहुत अधिक टैलेंट है. उन्होंने कहा कि यहां के लोगों का स्वभाव खुशमिजाज है. अगर आप उनसे मदद मांगेंगे तो वह आपकी सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. इंडियन आइडल सीजन 14 में मुझे कानपुर से बहुत अधिक वोट मिले थे. बातचीत के दौरान ही वैभव ने फिल्म धुरंधर-2 के गाने मन अटकेया बेपरवाह दे नाल...को गाकर भी सुनाया.
"गायक सुखविंदर सिंह को सुनते हैं" : बॉलीवुड गायक वैभव गुप्ता ने कहा कि वह खुद बॉलीवुड गायक सुखविंदर सिंह को सुनते हैं. उन्होंने कहा कि बचपन से ही सुखविंदर सिंह के गाने का जो अंदाज रहा वह उनका दिल जीतता रहा. उन्होंने कहा कि उनके पास एक डायरी है, जिसमें पहले पन्ने पर ही सुखविंदर सिंह के पांच से छह गाने लिखे हुए हैं.
उन्होंने बताया कि इंडियन आइडल में जब वह मेरे सामने आए तो मुझे एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि सच में उनसे मुलाकात हुई. उनके प्रति मेरा दिल से कनेक्शन है. उन्होंने कहा कि गायकी के दौरान सबसे अधिक ध्यान गले का रखना होता है. उन्होंने कहा कि जल्द ही कई और बॉलीवुड फिल्मों के गानों में उनकी आवाज का जादू सभी सुन सकेंगे. वैभव के साथ उनके अंकल हरप्रीत सिंह भी उपस्थित रहे.
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