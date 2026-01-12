ETV Bharat / state

नहीं रहे 'इंडियन आइडल' फेम प्रशांत तामांग: दिल्ली के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी का प्रारंभिक बयान दर्ज

नई दिल्ली: लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के पूर्व विजेता और अभिनेता प्रशांत तामांग के आकस्मिक निधन हो गया है. दिल्ली के रघु नगर इलाके में रहने वाले प्रशांत को रविवार को संदिग्ध अवस्था में अस्पताल लाया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह मामला रविवार को तब सामने आया जब माता चानन देवी अस्पताल से एक मेडिकल लीगल केस रिपोर्ट प्राप्त हुई. दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार को अस्पताल से सूचना मिली कि प्रशांत तामांग, जो रघु नगर के निवासी थे, उन्हें मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है. सूचना मिलते ही जांच अधिकारी अस्पताल पहुंचे और शुरुआती कागजी कार्रवाई पूरी की. पुलिस के मुताबिक, प्रशांत को उनकी पत्नी अस्पताल लेकर आई थीं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम तुरंत प्रशांत के निवास स्थान पर पहुंची. विशेषज्ञों ने घर के उस कमरे और आसपास के क्षेत्र से साक्ष्य एकत्र किए हैं जहां प्रशांत मौजूद थे.