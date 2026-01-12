नहीं रहे 'इंडियन आइडल' फेम प्रशांत तामांग: दिल्ली के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी का प्रारंभिक बयान दर्ज
नई दिल्ली: लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के पूर्व विजेता और अभिनेता प्रशांत तामांग के आकस्मिक निधन हो गया है. दिल्ली के रघु नगर इलाके में रहने वाले प्रशांत को रविवार को संदिग्ध अवस्था में अस्पताल लाया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह मामला रविवार को तब सामने आया जब माता चानन देवी अस्पताल से एक मेडिकल लीगल केस रिपोर्ट प्राप्त हुई. दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार को अस्पताल से सूचना मिली कि प्रशांत तामांग, जो रघु नगर के निवासी थे, उन्हें मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है. सूचना मिलते ही जांच अधिकारी अस्पताल पहुंचे और शुरुआती कागजी कार्रवाई पूरी की. पुलिस के मुताबिक, प्रशांत को उनकी पत्नी अस्पताल लेकर आई थीं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
"हमारी फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. वर्तमान में शव को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. जब तक फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे हाथ में नहीं आ जाती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना या कुछ भी संदिग्ध कहना जल्दबाजी होगी. हम हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं."
प्रशांत तामांग अपने घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे. पुलिस ने उनकी पत्नी का प्रारंभिक बयान दर्ज कर लिया है. हालांकि, पुलिस अभी किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या साजिश की आशंका पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है.
बता दें कि प्रशांत तामांग ने 'इंडियन आइडल' के तीसरे सीजन का खिताब जीतकर रातों-रात शोहरत हासिल की थी. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत, जो उस समय कोलकाता पुलिस में कार्यरत थे, अपनी सादगी और सुरीली आवाज के लिए पूरे देश के चहेते बन गए थे. संगीत के साथ-साथ उन्होंने नेपाली फिल्मों में एक सफल अभिनेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई थी.
