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इंडियन हारमोनिका फेस्टिवल का भोपाल में पहली बार आयोजन, वैष्णव जन भजन की शानदार प्रस्तुति

भोपाल: आमतौर पर शौकिया तौर पर कई लोग माउथ ऑर्गन बजाते हैं, लेकिन इस माउथ ऑर्गन से कलाकारों ने ऐसे राग छेड़े कि लोगों के हाथ अपने आप तालियों के लिए उठ गए. राजधानी भोपाल में आयोजित इंडियन हारमोनिका फेस्टिवल में देश भर से करीबन 200 कलाकार जुटे. कार्यक्रम में कोलकाता से अनुपम पॉल भी शामिल हुए.

कार्यक्रम में देश की सुप्रसिद्ध 17 साल की हारमोनिका वादिका सिद्धि सोनी ने वैष्णव जन भजन की शानदार प्रस्तुति दी. कार्यक्रम में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत को हारमोनिका में प्रस्तुत करने वाले संगीतकर साई तेजस ने भी प्रस्तुति दी.

इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किया. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "कोलकाता के अनुपम पॉल ने गंगा किनारे कोलकाता से इस सफर की शुरूआत की थी, लेकिन अब जहां यह कार्यक्रम हो रहा है वह तानसेन, बैजूबावरा और कुमार गंधर्व से जुड़ा राज्य है. महाकाल नगरी के प्रांगण में एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, इसमें बताया गया कि पहले वाद्य यंत्र की प्रेरणा ही पानी की बूंद गिरने से होने वाली ध्वनि से निकली थी, तो डमरू की कल्पना हुई. यह हमारा पहला वाद्य यंत्र था, जो महादेव का वाद्य है."

अनुपम पॉल ने की थी हारमोनिका फेस्टिवल की शुरुआत

भोपाल में पहली बार हो रहे हारमोनिका फेस्टिवल की शुरुआत का श्रेय पश्चिम बंगाल के अनुपम पॉल को जाता है. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया, "भारतीय फिल्मों में माउथ ऑर्गन का पहली बार उपयोग 1954 में आई फिल्म नौकरी में किया गया, लेकिन माउथ आर्गन को सही पहचान मिली 1958 में आई फिल्म सोलवां साल के प्रसिद्ध गाने अपना दिल तो आवारा में. उस वक्त भले ही माउथ ऑर्गन बजाने वाले गिने चुने हों, लेकिन अब देश में 9 हजार से ज्यादा माउथ ऑर्गन हारमोनिका पैशन ग्रुप के सदस्य हैं."

अनुपम पॉल बताते हैं, "शुरूआत में सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही माउथ ऑर्गन बजाया जाता था, लेकिन अब इसके शौकीन देश भर में हैं. अनुपम पॉल 1970 से माउथ ऑर्गन बजाते आ रहे हैं, बल्कि सिखाते भी आए हैं. वे कहते हैं कि देश में जितने भी माउथ ऑर्गन स्कॉलर हैं, उनमें से हर चौथा स्कॉलर उनसे ही सीख कर निकला है.

वैष्णव जन भजन की शानदार प्रस्तुति (ETV Bharat)

दक्षिण भारतीय संगीत को माउथ ऑर्गन में किया पेश

दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत को हारमोनिका में प्रस्तुत करने वाले साई तेजस बताते हैं, "वे पहले व्यक्ति है, जिन्होंने दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत को माउथ ऑर्गन में पेश किया है. 2006 में उन्होंने पहली बार कर्नाटक म्यूजिक को माउथ आर्गन में पेश करने का विचार आया. इसके बाद उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू किया."

साई तेजस बताते हैं, "शास्त्रीय संगीत को हारमोनिका से प्रस्तुत करना आसान नहीं है, इसके लिए भी बहुत साधना की जरूरत होती है. हारमोनिका ऐसा वाद्य यंत्र है, जिसे हर तरह के लोकगीत, शास्त्रीय संगीत और फिल्मी गानों में बजाया जा सकता है, हालांकि दूसरे वाद्य यंत्रों की तरह ही इसे बजाने के लिए सीखना पड़ता है और इसकी बहुत प्रेक्टिस करनी पड़ती है."