ETV Bharat / state

मुफ्ती असजद रजा खान की गिरफ्तारी का मामला; मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र

बरेली: सऊदी अरब में सुन्नी बरेलवी धर्मगुरु मुफ्ती असजद रजा खान कादरी की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप की मांग उठी है. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने भारत सरकार से मामले में दखल देकर उनकी जल्द रिहाई सुनिश्चित कराने की अपील की है. उन्होंने इसको लेकर भारत सरकार को एक पत्र भी लिखा है.



ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी और दरगाह आला हजरत के काशानाए मौलाना मोहताशिम रजा खान नूरी ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र भेजकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है.

पत्र में लिखा गया है कि विश्व प्रसिद्ध आला हजरत के पोते और विश्व धर्मगुरु हजरत ताजुश्शरिया के बेटे मुफ्ती असजद रजा खान कादरी सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों के प्रमुख धर्मगुरु हैं, जिनके लाखों अनुयायी हैं. बीती रात करीब 12 बजे सऊदी अरब की राजधानी रियाद से बिना किसी अपराध के उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस खबर से देश-विदेश में उनके अनुयायियों में चिंता का माहौल है.