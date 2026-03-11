ETV Bharat / state

मुफ्ती असजद रजा खान की गिरफ्तारी का मामला; मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उम्मीद जताई कि सरकार असजद रजा खान की रिहाई के लिए जल्द कार्रवाई करेगी.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 1:38 PM IST

बरेली: सऊदी अरब में सुन्नी बरेलवी धर्मगुरु मुफ्ती असजद रजा खान कादरी की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप की मांग उठी है. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने भारत सरकार से मामले में दखल देकर उनकी जल्द रिहाई सुनिश्चित कराने की अपील की है. उन्होंने इसको लेकर भारत सरकार को एक पत्र भी लिखा है.

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी और दरगाह आला हजरत के काशानाए मौलाना मोहताशिम रजा खान नूरी ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र भेजकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है.

पत्र में लिखा गया है कि विश्व प्रसिद्ध आला हजरत के पोते और विश्व धर्मगुरु हजरत ताजुश्शरिया के बेटे मुफ्ती असजद रजा खान कादरी सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों के प्रमुख धर्मगुरु हैं, जिनके लाखों अनुयायी हैं. बीती रात करीब 12 बजे सऊदी अरब की राजधानी रियाद से बिना किसी अपराध के उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस खबर से देश-विदेश में उनके अनुयायियों में चिंता का माहौल है.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी (ETV Bharat)
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी और मौलाना मोहताशिम रजा खान नूरी ने विदेश मंत्री से मांग की है कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और सऊदी सरकार पर दबाव बनाकर मुफ्ती असजद रजा खान कादरी और उनके साथियों की जल्द रिहाई सुनिश्चित कराए. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस गंभीर मामले पर जल्द कार्रवाई करेगी.
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का पत्र
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का पत्र (ETV Bharat)

