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स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यदुनंदन प्रसाद असहयोग आंदोलन के दौरान 2 बार जेल गए, साहित्य में भी दिया योगदान

बाबू यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर में सरकारी नौकरी छोड़ दी. उनका जीवन साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित था.

YADUNANDAN PRASAD SHRIVASTAVA
15 मार्च को बाबू यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव की पुण्यतिथि मनाई जाती है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 5:43 PM IST

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रायपुर: 15 मार्च को बाबू यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव की पुण्यतिथि मनाई जाती है. वे एक प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार, उपन्यासकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. बाबू यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव का जन्म 14 नवंबर 1898 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के महाकौशल क्षेत्र में हुआ था. स्वतंत्रता संग्राम और साहित्य दोनों में उनका योगदान रहा. उनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे.

YADUNANDAN PRASAD SHRIVASTAVA
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यदुनंदन प्रसाद के बारे में जानिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षा और शिक्षक जीवन

उनकी प्राथमिक शिक्षा मुंगेली में और माध्यमिक शिक्षा बिलासपुर में हुई. उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा इलाहाबाद से पास की और बाद में नेशनल कॉलेज, ढाका से इतिहास में MA की डिग्री प्राप्त की. बाबू यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने बिलासपुर रेलवे स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया. असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की. वे बाल समाज वाचनालय के संस्थापक भी रहे.

साहित्यिक योगदान

1922 में वे तपस्वी सुंदर लाल शर्मा के संपर्क में आए और कर्मवीर रचना के संपादन में सहयोग किया. उनके साथ जांजगीर चंपा के कुलदीप सहाय भी थे. बाबू यदुनंदन प्रसाद ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पत्रकारिता की और कई उपन्यास तथा अन्य साहित्यिक रचनाएं लिखीं.

इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्रा ने दी जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में कोलकाता गए और महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित असहयोग आंदोलन में भाग लिया. 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में 13 नवंबर को 2 साल की जेल हुई. वहीं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 33 महीने जेल में रहे. जेल में रहते हुए उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया.

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यदुनंदन प्रसाद का योगदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आजादी के बाद का जीवन

आजादी के बाद 1951 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और स्वतंत्र लेखन तथा समाज सेवा में लगे रहे. बाबू यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव का निधन 15 मार्च 1970 को हुआ.

बाबू यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव का जीवन साहित्य, पत्रकारिता और स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित था. उनका योगदान राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना को जागृत करने में अमूल्य रहा.

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