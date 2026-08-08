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IFS TRANSFER : 24 पदाधिकारी का हुआ तबादला, पंकज राजपूत बने रायपुर डीएफओ, गणवीर धम्मशील को बड़ी जिम्मेदारी

24 पदाधिकारी का हुआ तबादला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )