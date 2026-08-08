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IFS TRANSFER : 24 पदाधिकारी का हुआ तबादला, पंकज राजपूत बने रायपुर डीएफओ, गणवीर धम्मशील को बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय वन सेवा के 24 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है. पंकज राजपूत रायपुर के नए डीएफओ बनाए गए हैं.

Indian Forest Service officers Transfer
24 पदाधिकारी का हुआ तबादला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 6:21 PM IST

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रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन सेवा के 24 पदाधिकारी का तबादला किया है. इसमें 2013 बैच के गणवीर धम्मशील को वन उप संरक्षक बलोदा बाजार से विशेष सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग नया रायपुर में प्रतिनियुक्ति दी गई है.वहीं 2013 बैच के उत्तम कुमार गुप्ता को उपबंध संरक्षक बस्तर जगदलपुर से प्रभारी मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं क्षेत्रीय निदेशक इंद्रावती टाइगर रिजर्व जगदलपुर बनाया गया है. 2013 बैच के ही धूलेश प्रसाद साहू को वन उप संरक्षक से सूरजपुर से वन उप संरक्षक मनेंद्रगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है.


वन उप संरक्षक खैरागढ़ 2014 बैच के भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी पंकज राजपूत को वन उप संरक्षक रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं लोकनाथ पटेल को रायपुर से सरगुजा अंबिकापुर भेजा गया है. भाकर खलखो को कोरिया से प्रभारी वन संरक्षक कार्य आयोजना वनमंडल सरगुजा अंबिकापुर की जिम्मेदारी दी गई है. संदीप बलगा उप संचालक इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर से वन उप संरक्षक पूर्व भानुप्रतापपुर और त् तटेटी उप संचालक हाथी रिजर्व सरगुजा अंबिकापुर से वन उप संरक्षक महासमुंद पदस्थ हुए हैं.

Indian Forest Service officers Transfer
पंकज राजपूत बने रायपुर डीएफओ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



2015 बैच के भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी मयंक पांडेय को महासमुंद डीएफओ से गरियाबंद का डीएफओ बनाया गया है. वही सत्यदेव शर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम से धरमजयगढ़ का डीएफओ बनाया गया है. श्रीनिवास तातेेती को धर्मगढ़ डीएफओ से कटघोरा का डीएफओ बनाया गया है. संजय यादव को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम से वन उप संरक्षक खैरागढ़ प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है.

Indian Forest Service officers Transfer
24 पदाधिकारी का हुआ तबादला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुमार निशांत को कटघोड़ा डीएफओ से मरवाही का डीएफओ बनाया गया है. पंकज कुमार कमल को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम से वन उप संरक्षक बलोदा बाजार प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है. पुष्पलता टंडन वन उप संरक्षक वन्य जीव कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव संरक्षण एवं जैव विविधता से वन उप संरक्षक सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनाया गया है.


शशिकांत को डीएफओ गरियाबंद से कांकेर डीएफओ की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं अभिषेक जोगावत को डीएफओ अंबिकापुर से उप महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ नया रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है. रौनक गोयल डीएफओ कांकेर को वन उप संरक्षक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं वन बाल प्रमुख छत्तीसगढ़ नया रायपुर में पदस्थापित किया गया है.

वही सिमी चंदा उर वन संरक्षक मरवाही को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में प्रति नियुक्ति पर भेजा गया है. चंद्रशेखर शंकर राव परदेसी प्रभारी वन संरक्षक एवं कार्य योजना वन मंडल सरगुजा अंबिकापुर को कोरिया का डीएफओ बनाया गया है. दीपेश कपिल डीएफओ दुर्गा को डीएफओ बस्तर जगदलपुर की जिम्मेदारी दी गई है. चंद्र कुमार आवल को डीएफओ मनेंद्रगढ़ से दुर्ग डीएफओ बनाया गया है. ऋषभ जैन डीएफओ भानु प्रतापपुर को स्थानांतरित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में भेजा गया है. वहीं विपुल आवल को डीएफओ सारंगढ़ भिलाईगढ़ से हटकर वन संरक्षक सूरजपुर तबादला किया गया है.



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