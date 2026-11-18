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भारतीय शिक्षा बोर्ड परीक्षा, 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की तारीखें घोषित, मार्च में इम्तिहान, अपने ही स्कूल में परीक्षा देंगे विद्यार्थी

भारतीय शिक्षा बोर्ड परीक्षा ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है. भारतीय शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2026-27 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है. इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार इस बोर्ड की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं. 10वीं की परीक्षा 8 मार्च से 20 मार्च तक, जबकि 12वीं की परीक्षा 8 मार्च से 30 मार्च 2027 तक चलेगी.

अपने ही स्कूलों में परीक्षा देंगे विद्यार्थी भारतीय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की समय-सारिणी घोषित कर दी है. जारी कार्यक्रम के अनुसार, ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल परीक्षा यानी कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 8 मार्च 2027 से शुरू होकर 20 मार्च तक आयोजित होंगी. वहीं, ऑल इंडिया सीनियर स्कूल परीक्षा यानी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 8 मार्च से प्रारंभ होकर 30 मार्च 2027 तक चलेंगी.