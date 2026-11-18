भारतीय शिक्षा बोर्ड परीक्षा, 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की तारीखें घोषित, मार्च में इम्तिहान, अपने ही स्कूल में परीक्षा देंगे विद्यार्थी
छत्तीसगढ़ में इंडियन एजुकेशन बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 4:29 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है. भारतीय शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2026-27 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है. इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार इस बोर्ड की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं. 10वीं की परीक्षा 8 मार्च से 20 मार्च तक, जबकि 12वीं की परीक्षा 8 मार्च से 30 मार्च 2027 तक चलेगी.
अपने ही स्कूलों में परीक्षा देंगे विद्यार्थी
भारतीय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की समय-सारिणी घोषित कर दी है. जारी कार्यक्रम के अनुसार, ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल परीक्षा यानी कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 8 मार्च 2027 से शुरू होकर 20 मार्च तक आयोजित होंगी. वहीं, ऑल इंडिया सीनियर स्कूल परीक्षा यानी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 8 मार्च से प्रारंभ होकर 30 मार्च 2027 तक चलेंगी.
दोनों कक्षाओं में संस्कृत अनिवार्य विषय
बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है. परीक्षा कार्यक्रम घोषित होने के बाद अब संबंधित विद्यार्थी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकेंगे.
पहली बार भारतीय शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन
इस बार छत्तीसगढ़ के लिए यह परीक्षा खास होने जा रही है. प्रदेश में पहली बार भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भारतीय शिक्षा बोर्ड से 3 हाईस्कूल, 3 हायर सेकेंडरी स्कूल और 10 प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय संबद्ध हैं.
परीक्षा केंद्रों को लेकर भी बोर्ड ने महत्वपूर्ण व्यवस्था की है. इसके तहत बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा. इससे विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर या स्थान पर जाने की जरूरत नहीं होगी. छात्र अपने ही संबद्ध विद्यालय में बैठकर बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे.