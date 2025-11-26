ETV Bharat / state

भारत ने एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में जीता सिल्वर, थाईलैंड में दिव्यकृति टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि

एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 ( Source : team spark )

जयपुर : थाईलैंड के पटाया में आयोजित एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारतीय ड्रेसाज टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम फाइनल्स में रजत पदक अपने नाम किया. वहीं, थाईलैंड ने स्वर्ण पदक जीता और हांगकांग की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया. भारत का यह प्रदर्शन न केवल खेल में देश की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय एथलीटों की प्रतिभा, समर्पण और अनुशासन का भी प्रमाण है. भारतीय टीम में तीन कुशल राइडर्स- उत्तर प्रदेश के गौरव पुंडीर, राजस्थान की दिव्यकृति सिंह और महाराष्ट्र की श्रुति वोरा शामिल थे. तीनों ने मिलकर कुछ सबसे मजबूत ड्रेसाज टीमों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए शानदार समन्वय, सटीकता और संयम का प्रदर्शन किया. मेजबान थाईलैंड से था करीबी मुकाबला : दिव्यकृति ने बताया कि भारतीय टीम ने प्रतियोगिता की शुरुआत से ही असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण अवधि के लिए लीडरबोर्ड पर शीर्ष स्थान बरकरार रखा. मेजबान थाईलैंड के साथ भारतीय टीम गोल्ड मेडल के लिए करीबी प्रतिस्पर्धा में बनी रही. उनके दृढ़ और निरंतर प्रदर्शन ने उन्हें शीर्ष सम्मान के लिए बराबरी के मुकाबले में बनाए रखा. आखिरकार भारतीय टीम अविश्वसनीय रूप से 0.2 प्रतिशत के मामूली अंतर से गोल्ड मेडल से चूक गई और सिल्वर मेडल हासिल किया, जो इस आयोजन की कड़ी प्रतिस्पर्धी वाली प्रकृति का स्पष्ट प्रमाण है.