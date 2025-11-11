ETV Bharat / state

डिफेंस के बाद रेल व्हील प्रोडक्शन में चमकेगा जबलपुर, रेल वैगन और रेल व्हील यहां बनेंगे

रेल वैगन और रेल व्हील बनेंगे जबलपुर में जुपिटर वैगन नाम की एक कंपनी ने जबलपुर में रेल के वैगन बनाना शुरू किया है. यह कंपनी इंडियन रेलवे को वैगन बनाकर सप्लाई कर रही है. इसमें माल वाहक वैगन बनाए जा रहे हैं. इंडियन रेलवे के अलावा कुछ निजी कंपनियां भी इस तरह के वैगन खरीदती हैं.

व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आयोजित इंडियन डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग कांक्लेव 2025 का उद्देश्य कारोबारी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के बीच रक्षा व रेल से जुड़े उत्पादनों को बढ़ावा देना है. इस आयोजन में शामिल हुई कई कंपनियों ने यहां दिलचस्पी दिखाते हुए कहा है कि आने वाले समय यहां व्यापार की असीम संभावनाएं हैं.

जबलपुर : भारत अभी भी ट्रेन के व्हील और एक्सेल के मामले में विदेशों पर निर्भर है लेकिन सरकार की स्वदेशी अपील पर भारत की कई कंपनियों ने इस क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. इसका असर जबलपुर में देखने मिल रहा है, जहां डिफेंस के साथ अब रेलवे से जुड़े उत्पादन शुरू हो रहे हैं. जबलपुर में आयोजित इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कांक्लेव में रक्षा व रेल से जुड़ी कंपनियों ने इसे लेकर अच्छे संकेत दिए हैं.

रेल और रक्षा उत्पादनों से जुड़ी कंपनियों ने दिए अच्छे संकेत (Etv Bharat)

इसी कंपनी के सीनियर जनरल मैनेजर शेखर पंखराज ने बताया, '' जबलपुर में हमारी फैक्ट्री ने डबल डेकर वैगन भी बनाए हैं, जिनमें कार और छोटे वाहन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. कंपनी रेल व्ही और एक्सेल भी बना रही है.''

यूक्रेन युद्ध की वजह भारत में उत्पादन शुरू



भारत अभी भी रेल के पहिए और एक्सेल के मामले में दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर है. पहले भारत का ज्यादा बड़ा आयात यूक्रेन से होता था लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत की कई रेल परियोजनाएं प्रभावित हुईं क्योंकि यूक्रेन में रेल के व्हील और एक्सेल का उत्पादन प्रभावित हुआ. इस बीच में भारत ने चीन से भी कुछ माल खरीदा और अभी भी दुनिया के कई देशों से रेल के पहिए व एक्सेल बुलाए जा रहे हैं. भारत को हर साल लगभग चार लाख से ज्यादा ट्रेन के पहियों की जरूरत होती है. लगातार बढ़ती मांग की वजह से भारत की कंपनियों ने भी इनक उत्पादन देश में शुरू कर दिया है.

जबलपुर में इंडियन डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग कांक्लेव आयोजित (Etv Bharat)

ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा सामग्री निर्माण में उछाल



आलोक गुप्ता और राजीव शाह जबलपुर के रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री चलाते हैं. दोनों ही कारोबारियों ने बीते दिनों जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री को ट्रक्स की बना कर दी. ये कारोबारी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस क्षेत्र की ज़रूरतें बढ़ी हैंऔर लगातार सरकार रक्षा सामग्री खरीद रही है.

रेल वैगन और रेल व्हील जबलपुर में भी बनेंगे (Etv Bharat)

रक्षा क्षेत्र में 6.8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट

भारत सरकार हर वर्ष रक्षा क्षेत्र में 6.8 लाख करोड़ रूपया खर्च करती है. इसमें बड़ा पैसा डिफेंस से जुड़ी चीजों को खरीदने में इस्तेमाल होता है, जिसमें से बहुत सी रक्षा सामग्री विदेशों से खरीदी जाती है. इस क्षेत्र में स्वदेशी को बढ़ावा मिलने से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी सकारात्मक कदम होगा. इससे न केवल लाखों करोड़ रुपए की बचत होगी बल्कि रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे.