मैच से पहले रिलेक्स मोड में इंडियन खिलाड़ी, पेंच में सूर्या और रिंकू सिंह ने देखा तेंदुआ

नागपुर में मैच से पहले सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे इंडिया टीम के कुछ क्रिकेटर्स, जंगल सफारी कर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का लिया मजा.

INDIAN CRICKETERS VISIT PENCH
मैच से पहले पेंच में रिलेक्स मोड में इंडियन खिलाड़ी (Seoni Pench Tiger Reserve)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 3:02 PM IST

Updated : January 20, 2026 at 3:12 PM IST

सिवनी: न्यूजीलैंड के साथ टी-20 मैचों की सीरिज शुरू होने से पहल टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे. जहां सोमवार सुबह खिलाड़ियों ने सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करने के साथ जमकर मस्ती की. खिलाड़ियों में इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव रवि बिश्नोई, रिंकू सिंह , संजू सैमसन, ईशान किशन थे. इसके साथ ही इंडिया के जाने-माने फोटोग्राफर वरुण ठक्कर इन्हें लीड कर रहे थे.

पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे इंडियन क्रिकेटर्स

बताया जा रहा है कि ये सभी खिलाड़ी रविवार रात को पेंच रिजर्व पहुंचे थे. जहां पेंच टाइगर रिजर्व के टूरिया गेट पर सोमवार को मॉर्निंग सफारी का आनंद लिया. इस दौरान खिलाड़ियों को बाघ तो देखने नहीं मिला, लेकिन एक पत्थर पर तेंदुआ जरूर बैठा हुआ नजर आया. खिलाड़ियों ने पेंच की प्राकृतिक सुंदरता का जमकर आनंद लिया. जानकारी के लिए बताते चलें भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के साथ टी-20 सीरीज का पहला मैच खेलने के लिए नागपुर पहुंची है.

पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे इंडियन खिलाड़ी (Seoni Pench Tiger Reserve)

खिलाड़ियों को दिखा तेंदुआ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का उठाया मजा

जहां मैच से पहले क्रिकेटर्स ने मस्ती के कुछ पल पेंच में बिताए. पेंच टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर देव प्रसाद ने बताया कि "भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे थे. वे यहां एक रिसॉर्ट में रुके और फिर उन्होंने सोमवार को जंगल सफारी का लुत्फ उठाया. खास बात यह रही कि उन्हें तेंदुआ नजर आया. इसके साथ ही उन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी आनंद लिया. इसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी नागपुर रवाना हो गए."

INDIAN PLAYERS JUNGLE SAFARI PENCH
जंगल सफारी के दौरान खिलाड़ियों की तस्वीर (Seoni Pench Tiger Reserve)

5 मैचों की टी20 सीरीज, पहला मैच खेलने नागपुर पहुंची टीम

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेली जाएगी. जिसका पहला मैच 21 जनवरी यानि बुधवार को नागपुर में होगा. जिसके लिए दोनों देशों की टीम नागपुर पहुंच चुकी हैं. सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेला जाएगा. जबकि तीसरा मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी में होगा.

SURYA KUMAR RINKU SINGH IN SEONI
जंगल सफारी पर जाते सूर्यकुमार यादव (Seoni Pench Tiger Reserve)

इसके बाद चौथा मुकाबला 28 जनवरी को विशाखापट्टनम और पांचवा व आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. इन टी-20 मैचों के बीच ज्यादा गैप नहीं रखा गया है. वहीं फरवरी के पहले हफ्ते से ही आईसीसी टी20 विश्वकप की शुरूआत हो जाएगी.

