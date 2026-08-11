क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाश दीप ने ज्वाइन की डीएसपी की नौकरी
दोनों खिलाड़ी मुकेश कुमार और आकाश दीप पुलिस सेवा में योगदान देने के साथ क्रिकेट करियर भी जारी रखेंगे. पढ़ें
Published : August 11, 2026 at 8:47 AM IST
पटना: भारतीय क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाश दीप, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (डीएसपी) के तौर पर प्रोविजनल नियुक्ति के बाद आधिकारिक रूप से बिहार पुलिस में शामिल हो गए हैं. ये नियुक्तियां बिहार गृह विभाग द्वारा 'बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2026' के तहत जारी नोटिफिकेशन के बाद की गईं, जो प्रावधानों के तहत गठित एक उच्च-स्तरीय चयन समिति की सिफारिशों पर आधारित थीं.
राज्य सरकार के इस फैसले का मकसद उत्कृष्ट खेल प्रतिभा को पहचानना और कामयाब खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के जरिए पब्लिक सर्विस में आने का मौका देकर उन्हें प्रोत्साहित करना है.
दोनों क्रिकेटर 10 अगस्त को पटना में बिहार पुलिस मुख्यालय में ड्यूटी के लिए हाजिर हुए, जिससे उनके करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई. इंटरनेशनल क्रिकेट के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद, मुकेश कुमार और आकाश दीप अब राज्य में पुलिस अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे.
बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2026 के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में गृह विभागीय अधिसूचना द्वारा क्रिकेटर 1. श्री मुकेश कुमार (1/3)— Bihar Police (@bihar_police) August 10, 2026
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बिहार पुलिस में इन दो नए नियुक्त डीएसपी को औपचारिक रूप से शामिल करने के लिए पुलिस मुख्यालय में एक विशेष स्वागत समारोह आयोजित किया गया. बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) विनय कुमार ने दोनों अधिकारियों का सम्मान किया और फोर्स में उनका स्वागत किया.
समारोह में कई वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, जिनमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (मुख्यालय) मनोज कुमार भी शामिल थे. अधिकारियों ने दोनों क्रिकेटर्स को बधाई दी और क्रिकेट के मैदान से पब्लिक सर्विस में आने पर उनके सफल भविष्य की कामना की.
ये नियुक्तियां मुकेश कुमार और आकाश दीप के करियर में एक अहम नए चरण की शुरुआत हैं, जिन्होंने बतौर तेज गेंदबाज अपने प्रदर्शन से पहचान बनाई है और अब वर्दी पहनकर राज्य की सेवा करेंगे.
मुकेश कुमार ने जुलाई 2023 में टेस्ट मैच में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. जल्द ही उन्होंने खुद को एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के तौर पर स्थापित करते हुए तीनों फॉर्मेट में देश का प्रतिनिधित्व किया. वहीं, आकाश दीप ने 23 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था.
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