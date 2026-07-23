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बुंदेलखंड में क्रांति तराशने में जुटी क्रांति गौड़, सागर में लड़कियों को बता रहीं क्रिकेट की बारीकियां

भारतीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ पहुंची सागर, बुंदेलखंड की बेटियों को दे रहीं क्रिकेट के टिप्स, ईटीवी भारत के संवाददाता कपिल तिवारी से बातचीत में साझा किए संघर्ष के दिन.

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बुंदेलखंड में क्रांति तराशने में जुटी क्रांति गौड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 4:30 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 4:41 PM IST

7 Min Read
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सागर: बुंदेलखंड की बेटी महिला क्रिकेट में पूरी दुनिया में सफलता के परचम लहरा रही है. हाल ही में क्रांति गौड़ ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के 'टेस्ट ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली विश्व की पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गयी है. उनकी भारत वापसी के बाद जगह-जगह स्वागत हो रहा है और दूसरी तरफ क्रांति ग्लैमर से दूर सागर में बुंदेलखंड की बेटियों में अपनी तरह की क्रांति की तलाश कर रही है. दरअसल, क्रांति गौड़ सागर में बुंदेलखंड यानि सागर संभाग की बेटियों को फ्री क्रिकेट कोचिंग दे रही है.

खास बात ये है कि क्रांति से क्रिकेट के टिप्स लेने के लिए पूरे संभाग की कई लड़कियां सागर पहुंची है. बुधवार को ट्रायल और क्रांति गौड़ से मुलाकात के बाद आज से क्रांति गौड़ ने प्रैक्टिस सेशन की शुरूआत कर दी है और लड़कियों को क्रिकेट की बारीकियां सिखा रही है.

सागर पहुंची क्रांति लड़कियों को दे रहीं टिप्स (ETV Bharat)

लार्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम आना गर्व की बात

ईटीवी भारत से खास बातचीत में क्रांति गौड़ ने कहा कि "ये मेरे लिए गर्व का मौका था. पहला टेस्ट मैच और पहली महिला क्रिकेटर के तौर पर मेरा नाम दर्ज करते वक्त मुझे गर्व महसूस हो रहा था. ये एक खास मौका था, ये मुझे, मेरे परिवार और मेरे कोचेस के लिए और बुंदेलखंड के लिए गर्व का मौका था. पूरे भारत देश के लिए ये बड़ी बात थी, क्योंकि लॉर्डस के ऑनर्स बोर्ड पर किसी महिला क्रिकेटर का पहली बार नाम लिखा गया है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर मेरा नाम आएगा और मैं पहली महिला क्रिकेटर रहूंगी, जो उस पर अपना नाम दर्ज करेगी.

ईटीवी भारत से साझा किए संघर्ष के दिन

क्रांति कहती है कि जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो मेरे पापा के पास जाॅब नहीं थी. मेरे भैया की जाॅब छूट गई था. उस वक्त मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कहीं बड़ी जगह पर जाऊं, किसी अकादमी में क्रिकेट सीखूं. तब मेरे कोच राजीव सर ने मेरी बहुत हेल्प की. मुझे शूज, बैट से लेकर सारी चीजें दिलाई. सर अभी भी काफी बच्चियों की मदद करते हैं, राजू सर मुझे एक टूर्नामेंट के दौरान मिले, उन्होंने मेरे से पूछा कि कहीं किसी अकादमी को ज्वाइन किया है, तो मैंने बताया कि मुझे अकादमी के बारे में कुछ नहीं पता है.

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सागर में क्रांति को घेरकर खड़ीं लड़कियां (ETV Bharat)

उस समय में नई-नई थी, तो मुझे ये भी पता नहीं था कि गर्ल्स क्रिकेट भी होता है. तब उन्होंने मुझे अपनी अकादमी में बुलाया, तो पापा मुझे लेकर गए. वहां पर देखा कि गर्ल्स क्रिकेट भी होता है और लड़कों की तरह लड़कियों की भी टीम है. राजीव सर के साथ मेरे परिवार अभिषेक भैया, दीदी, पापा सबका भरपूर सपोर्ट मुझे रहा, क्योंकि जब लोकल टूर्नामेंट होते थे, तो पापा मुझे बारिश हो या मौसम खराब हो, बाइक से लेकर जाते थे. मेरे घुवारा के काफी लोग हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया. दिनेश भैया तो तब मुझे लड़कों के साथ खिलाते थे, जब मैं टूर्नामेंट भी नहीं खेलती थी. मैं आज जब घर पहुंचती हूं, तो उनसे मिलती हूं और बोलती हूं कि आपने मुझे लड़कों के साथ खिलाकर खिलाड़ी बना दिया.

जो भी करें, अपना 100 % दें, सफलता जरूर मिलेगी

एक टूर्नामेंट राजबहादुर की स्मृति में होता था, तो भगवान ने चाहा होगा कि मैं उस टूर्नामेंट में खेलूं. वहीं से मेरी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई. इस टूर्नामेंट में पहले सिर्फ लड़कों के मैच होते थे, 2018 में पहली बार गर्ल्स टूर्नामेंट हुआ, तो मैंने मैच खेला. जब 7 साल बाद में वर्ल्ड कप जीतकर आई, तो मैंने टूर्नामेंट को वापस शुरू कराया, क्योंकि मैं मानती हूं कि मैं आज जहां पर हूं, उस ग्राउंड और उस टूर्नामेंट की वजह से हूं.

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क्रांति गौड़ के मूव्स देखतीं ट्रेनी लड़कियां (ETV Bharat)

अभी के जो नौजवान बच्चे हैं, उनके लिए मैं एक ही संदेश देना चाहती हूं कि टाइमपास के लिए नहीं खेलो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि एक दो साल के लिए खेलते हैं और फिर छोड़ देते हैं. अगर आपने लक्ष्य तय किया है कि आपको इंडिया टीम की ब्लू जर्सी पहननी है, तो मेहनत करो, उसमें आपको जी जान लगाना है और अपना 100 % देना है. मेरा युवाओं से यही कहना है कि अपना ड्रीम पूरा करने के लिए 100 % दो, कई सारे स्पोर्ट्स हैं. अगर आप स्टूडेट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपना लक्ष्य तय करो और उसमें जी जान लगा दो, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी.

बदल रहा है बुंदेलखंड, पढ़ाई और स्पोर्ट्स में लड़कियां दिखा रही कमाल

देखा जाए तो बुंदेलखंड में पुराने रीति-रिवाज नहीं थे, लड़कियां घर से नहीं निकलती थीं. उनका काम घर में चौकी चूल्हा करना होता था, लेकिन आज देखा जाए, तो लड़कों से ज्यादा लड़कियां कर रही हैं. चाहे वो बुंदेलखंड से हों या कहीं से भी हो, पढ़ाई हो या स्पोर्टस हो, आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां कर रही हैं. जब से हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं, तो बुंदेलखंड ही क्या पूरे इंडिया में पेरेंट्स अपना ट्रस्ट दिखा पा रहे हैं.

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लड़कियों को टिप्स देतीं क्रांति (ETV Bharat)

लोग अपनी बच्चियों पर बहुत भरोसा कर रहे हैं. मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं जिस गांव घुवारा की रहने वाली हूं, वहां से ट्रेनिंग में चार लड़कियां आयी हैं. वहां 30-40 बच्चियां क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही हैं. मैनें बहुत ताने सुने, गालियां सुनी, लोग मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि लड़की जात है, क्यों बाहर भेज रहे हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया. मेरा एक ड्रीम था कि मैं ब्लू जर्सी पहनू, तो मैंने वो किया और कर रही हूं. अब मेरी कोशिश है कि बुंदेलखंड से और ज्यादा लड़कियां निकले. मैं हर पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि अपना बच्चों बच्चियों को हमेशा सपोर्ट करें.

मैं बुंदेलखंड की बेटियों के साथ हमेशा खड़ी हूं

एक सेलीब्रिटी क्रिकेटर होने के बावजूद बुंदेलखंड की बेटियों को फ्री कोचिंग देने के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि वो कहीं अकादमी में या किसी कोच से क्रिकेट सीख सके, तो जो भी मैंने 6 दिन का कैंप लगाया है, तो मेरा ये है कि मैंने जो सीखा है, मेरे साथ एमपी भैया और साजिद सर हैं, तो हम लोगों की कोशिश है कि हम बच्चों को क्रिकेट सिखाएं और वो अपने घर जाकर उनकी प्रैक्टिस करें.

यही हमारी कोशिश है और मैं अपने बुंदेलखंड की बेटियों के लिए हमेशा खड़ी हूं. उन्हें कभी भी जरूरत पड़े, तो मैं हमेशा उनके लिए खड़ी हूं. आज जो बच्चियां इस कैंप में है, मुझे लगता है कि इनमें से कई बच्चियां आगे जाएंगी. इन बच्चियों में मुझे क्रांति से भी ऊपर वाली क्रांति नजर आ रही है. इन बच्चियों में काफी टेलेंट है.

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क्रिकेटर क्रांति गौड़ से मिलकर बच्ची हुई भावुक (ETV Bharat)

क्रांति की तरह बनना चाहती है खुरई की नव्या

खुरई से सागर क्रांति गौड़ से ट्रैनिंग लेने आई नव्या जैन बताती है कि "हमें यहां बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, हमारी जो मिस्टेक है, उनको सही किया जा रहा है. हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे फील्डिंग, कैसे बैटिंग करते हैं. बाॅलिंग एक्शन क्या है, फिटनेस को लेकर बताया जा रहा है. मैं भी क्रांति गौड़ जैसा बनना चाहती हूं, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपना 100 प्रतिशत दूंगी."

Last Updated : July 23, 2026 at 4:41 PM IST

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