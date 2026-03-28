ETV Bharat / state

हरियाणा में बढ़ रही "तोंद", मोटापे में दिल्ली-हिमाचल को पीछे छोड़ा, डायबिटीज़-हाइपरटेंशन का बढ़ा ख़तरा

चंडीगढ़ : हमारी आज की लाइफस्टाइल और खान-पान की आदतों की वजह से हमें जाने-अनजाने एक बीमारी मिल रही है और वो है मोटापा जो कि आज तेजी से बढ़ती एक गंभीर समस्या है. चाहे बच्चे हो या युवा या फिर बुजुर्ग, हर कोई इसकी चपेट में नज़र आ रहा है. देश में हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है और हरियाणा की स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई है.

हरि्याणा में मोटापे ने चिंता में डाला : अनियमित दिनचर्या, जंक फूड के सेवन, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी मोटापे की मुख्य वजह है. इंडियन कांउसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए अध्ययन में 1,13,043 व्यस्कों को शामिल किया गया. इसमें सामने आया कि देश में 28.6% लोगों में जनरल मोटापा और 39.5% में पेट का मोटापा है. इसमें हरियाणा की स्थिति चिंताजनक है. अगर हरियाणा की बात करें तो यहां 56.9% लोगों में पेट का मोटापा और 37.8% में जनरल मोटापा है. यानी राज्य में हर दो में से एक से ज्यादा व्यस्क पेट के मोटापे से जूझ रहा है. हरियाणा इस मामले में देश में तीसरे स्थान पर है. हरियाणा से आगे सिर्फ केरल (58.2%) और पंजाब ( 57.2%) हैं. दिल्ली (55%), हिमाचल (54.6% ) राज्य भी हरियाणा से पीछे हैं.

हरियाणा में मोटापे पर क्या कहते हैं डॉक्टर ? (Etv Bharat)

डॉक्टर ने क्या कहा ? : ईटीवी भारत ने पूरे मामले को लेकर चंडीगढ़ पीजीआई के कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. जे.एस.ठाकुर के साथ खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि लोगों के पास खाने की कमी नहीं है, लेकिन इन दिनों सही खान-पान और लाइफस्टाइल की कमी जरूर देखी जा रही है. हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है. जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट होती थी, वो अब फास्ट फूड की ओर जा रही है. चंडीगढ़ में गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है, लोग चलने की जगह गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं. साथ ही लोग नशा करने लगे हैं, देरी से सोने लगे हैं. फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है. एपिडेमिक की तरह ओबेसिटी बढ़ रही है, जीवनशैली को बदलना बहुत जरूरी है. साथ ही एक घंटे फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है.हमें हेल्दी डाइट की तरफ जाना पड़ेगा. अगर किसी को मिठाई खाने का मन कर रहा है जैसे लड्डू खाना है तो आधा खाए, पूरा नहीं. फल, सब्जियां खाने में ज्यादा होनी चाहिए, नमक कम होना चाहिए. खाने में ऑयल कम होना चाहिए.

मोटापे के चलते कई बीमारियों का ख़तरा : मोटापे के चलते कई बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है, जैसे डायबिटीज क्योंकि शरीर में ज्यादा चर्बी जमा होने से इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता जो ब्लड शुगर बढ़ाता है. लंबे समय तक अनकंट्रोल रहने पर आंखों, किडनी, नसों और हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है. वहीं हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है जो आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है. मोटापे के कारण लीवर में चर्बी जमा होने लगती है, जिससे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो सकता है.