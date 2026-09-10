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पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो के आवास में निकला इंडियन कोबरा, मचा हड़कंप

रांची: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान के फार्म हाउस में नाग मिलने की घटना के बाद अब गुरुवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो के बुकरू स्थित आवास में भी इंडियन कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया. सांप के घर में घुसने की सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम को जानकारी दी गई. सूचना पर स्नेक कैचर रंजीत कुमार मौके पर पहुंचे और सुरक्षित तरीके से नाग का रेस्क्यू किया.

रंजीत कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सुदेश महतो के आवास में एक सांप घुस आया है. सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे. रेस्क्यू के दौरान पता चला कि घर में मिला सांप इंडियन कोबरा है. उन्होंने सावधानीपूर्वक उसका रेस्क्यू किया और बाद में उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया.

रंजीत कुमार ने लोगों से अपील की कि घर या आसपास सांप दिखाई देने पर उसके साथ किसी तरह की छेड़खानी न करें. सांप को पकड़ने या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सांप मिलने पर तत्काल रेस्क्यू टीम को सूचना दें और सुरक्षित दूरी बनाकर उसकी गतिविधि पर नजर रखें, ताकि रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक सांप की लोकेशन का पता चलता रहे.

उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में सांप अक्सर अपने बिलों से बाहर निकलते हैं. लगातार बारिश और पानी भरने के कारण जहरीले सांप सुरक्षित और सूखे स्थान की तलाश में इधर-उधर भटक सकते हैं. इसी दौरान वे घरों, परिसर या अन्य जगहों में भी प्रवेश कर जाते हैं.

रेस्क्यू टीम ने नाग को सुरक्षित स्थान से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया. घटना के बाद आवास में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. रंजीत कुमार ने एक बार फिर लोगों से अपील की कि सांप दिखने पर घबराने के बजाय सावधानी बरतें और प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम की मदद लें.