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दिल्ली: चिड़ियाघर में 10 साल बाद बढ़ा भारतीय कोबरा का कुनबा, तीन बच्चों का हुआ जन्म

दिल्ली राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में एक दशक बाद भारतीय कोबरा के तीन बच्चों का जन्म, पशु देखभाल टीम लगातार तीनों बच्चों की कर रही निगरानी

दिल्ली चिड़ियाघर में बढ़ा भारतीय कोबरे का कुनबा
दिल्ली चिड़ियाघर में बढ़ा भारतीय कोबरे का कुनबा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 12, 2026 at 6:51 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (दिल्ली चिड़ियाघर) में करीब एक दशक बाद भारतीय कोबरा ने तीन बच्चों को जन्म दिया. चिड़ियाघर प्रशासन ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है. कोबरा के अंडों को तय तापमान और नमी वाले वातावरण में रखा गया था. इनक्यूबेशन की अवधि पूरी होने के बाद 29 और 30 जून को तीनों बच्चों का जन्म हुआ.

पूरी प्रक्रिया के दौरान चिड़ियाघर के पशु चिकित्सकों और पशु देखभाल टीम ने लगातार निगरानी रखी. चिड़ियाघर प्रशासन ने बताया कि जन्म के बाद से तीनों बच्चे सक्रिय हैं और उनका स्वास्थ्य सामान्य है. फिलहाल उनमें किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं पाई गई है.वर्तमान में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में तीन वयस्क कोबरा हैं. इनमें दो नर और एक मादा हैं. इन्हीं के सफल प्रजनन के बाद तीन नए बच्चों का जन्म हुआ है.

चिड़ियाघर में 10 साल बाद बढ़ा भारतीय कोबरे का कुनबा (ETV Bharat)

विशेष बाड़े में रखे गए हैं तीनों कोबरा: तीनों कोबरा बच्चों को ऐसे सुरक्षित बाड़े में रखा गया है, जहां उनके लिए उपयुक्त तापमान और नमी बनाए रखी जा रही है. इनकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है जिससे उनके स्वास्थ्य और विकास पर लगातार नजर रखी जा सके. विशेषज्ञ समय-समय पर उनकी जांच भी कर रहे हैं. चिड़ियाघर के निदेशक डॉ. संजीत कुमार ने बताया कि शुरुआती दिनों में सांपों की देखभाल बेहद संवेदनशील होती है. इसलिए उनके रहने की पूरी व्यवस्था प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप की गई है.

इंटर्न भी कर रहे हैं अध्ययन: दिल्ली चिड़ियाघर के इंटर्नशिप कार्यक्रम से जुड़े दो इंटर्न भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं. वह कोबरा के व्यवहार, अंडों से बच्चों के निकलने की प्रक्रिया और उनकी शुरुआती देखभाल का अध्ययन कर रहे हैं. इससे उन्हें वन्यजीवों और सरीसृपों के बारे में व्यावहारिक जानकारी मिल रही है. चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि ऐसे प्रशिक्षण से भविष्य में वन्यजीव संरक्षण और शोध कार्यों को भी मजबूती मिलेगी.

लोगों को दी जाएगी सही जानकारी: चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि सांपों को लेकर लोगों में कई तरह की गलत धारणाएं हैं. ऐसे में चिड़ियाघर लोगों को इनके बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी देने का भी काम करता है. भारतीय कोबरा देश के प्रमुख विषैले सांपों में से एक है और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में इसकी जरूरी भूमिका होती है. यह खेतों और जंगलों में चूहों जैसे जीवों की संख्या नियंत्रित करने में मदद करता है.

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