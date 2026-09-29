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'हाइफा युद्ध में भारतीय घुड़सवारों ने कराया था ऑटोमन सेना का सरेंडर', Book में बताया, आत्मघाती मिशन कैसे बनी विजयी गौरव गाथा

'मिरेकल एट हाइफा: द मास्टर एंड द महाराजास' पुस्तक में हाइफा युद्ध की अनछुई बातें दर्ज की गई हैं.

Audience listening to author Major Chandrakant Singh
लेखक मेजर चंद्रकांत सिंह को सुनते श्रोता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 8:28 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़े गए हाइफा के ऐतिहासिक युद्ध को भारतीय सेना के लिए आत्मघाती मिशन माना जाता है. इसके बावजूद कैसे यह लड़ाई भारतीय सेना के लिए एक विजयी गौरव गाथा का हिस्सा बन गई. इस बारे में लेखक मेजर चंद्रकांत सिंह की किताब 'मिरेकल एट हाइफा: द मास्टर एंड द महाराजास' अनसुनी दास्तान बयां करती है. हाल में जयपुर में इस किताब को लेकर रखी गई चर्चा के दौरान मेजर चंद्रकांत सिंह से लेखक अजय सिंघा की खास बातचीत हुई. जहां हाइफा युद्ध के सैन्य, ऐतिहासिक और सामाजिक प्रभावों पर रोशनी डाली. मेजर चंद्रकांत सिंह ने कहा, हाइफा का युद्ध भारतीय सेना के लिए एक आत्मघाती मिशन था, उसके बावजूद यह एक गौरवशाली विजय में बदल गया. उन्होंने बताया कि यह युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास की उन बेहद अहम घटनाओं में शामिल है, जिसमें भारतीय सैनिकों ने बेहद मुश्किल हालात में अदम्य साहस और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया.

23 सितंबर, 1918 को लड़ा गया था हाइफा का युद्ध: 'मिरेकल एट हाइफा: द मास्टर एंड द महाराजास' पुस्तक में 23 सितंबर, 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान माउंट कार्मेल की पहाड़ियों पर लड़े गए हाइफा के युद्ध को केंद्र में रखा गया है. इस युद्ध में भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. भारतीय सैनिक मुख्य रूप से तलवारों और भालों से लैस थे, जबकि उनके सामने ऑटोमन सेना के सैनिक राइफलों, मशीनगनों और तोपों से लैस थे. इसके बावजूद भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने दुश्मन की मजबूत स्थिति पर हमला किया और उसे पराजित करने में सफलता हासिल की. बड़ी संख्या में ऑटोमन सैनिकों को बंदी बनाया गया. भारतीय सैनिकों की इस कार्रवाई को सैन्य इतिहास में घुड़सवार सेना के साहसिक अभियानों के महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर देखा जाता है.

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हाइफा युद्ध के चार प्रमुख ऐतिहासिक प्रभावों पर चर्चा: मेजर चंद्रकांत सिंह ने बताया कि कैसे इस किताब में हाइफा युद्ध के चार प्रमुख ऐतिहासिक प्रभावों का जिक्र किया गया है. उनके मुताबित पहला प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण और उसके बाद पश्चिम एशिया में हुए बड़े राजनीतिक बदलावों से जुड़ा था. उन्होंने कहा कि इस युद्ध ने तुर्की के पतन की प्रक्रिया को तेज करने में भूमिका निभाई और आगे चलकर 1924 में खिलाफत के उन्मूलन की परिस्थितियां बनीं. मेजर चंद्रकांत सिंह ने इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद पैदा हुए राजनीतिक शून्य और पश्चिम एशिया की राजनीति पर भी चर्चा की. उन्होंने समकालीन समय में इस क्षेत्र में प्रभाव और नेतृत्व को लेकर होने वाले प्रयासों का उल्लेख किया.

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अब्दुल-बहा और बहाई धर्म का संदर्भ: चर्चा में हाइफा युद्ध के साथ बहाई धर्म के इतिहास का संदर्भ भी सामने आया. मेजर चंद्रकांत सिंह के अनुसार हाइफा में अब्दुल-बहा को फांसी से बचाए जाने की घटना का बहाई धर्म के अस्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा. उन्होंने बहाई धर्म के एकता और समानता से जुड़े सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए इन्हें भारतीय उपनिषदों की विचारधारा से भी जोड़कर देखा. इस दौरान इतिहास की विभिन्न घटनाओं के बीच संबंध और उनके दूरगामी प्रभावों पर चर्चा हुई.

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मेजर चंद्रकांत सिंह ने हाइफा युद्ध में भारतीय सैनिकों की भूमिका को भारत के सैन्य इतिहास और आगे चलकर देश के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारियों के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों द्वारा प्रदर्शित वीरता ने ब्रिटेन को भारतीयों को किंग्स कमीशन देने और सैंडहर्स्ट में भारतीयों के प्रवेश का रास्ता खोलने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रभावित किया. उनके मुताबिक आगे चलकर भारतीयों के सैन्य नेतृत्व में बढ़ती भूमिका ने देश की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया. इस तरह हाइफा की लड़ाई केवल एक सैन्य विजय तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके प्रभाव भारतीय सैन्य और राजनीतिक इतिहास में भी दिखाई दिए.

फिलिस्तीन में बदला राजनीतिक परिदृश्य: हाइफा युद्ध के बाद क्षेत्र में ऑटोमन शासन का अंत हुआ और फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासनादेश लागू हुआ. इसके बाद क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में बड़े बदलाव आए. चर्चा के दौरान बताया गया कि इसी दौर में यहूदी प्रवासन बढ़ा और आगे चलकर इजरायल के गठन की परिस्थितियां बनीं. कार्यक्रम में इतिहास, सैन्य विरासत और साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई. वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि किसी ऐतिहासिक घटना को केवल एक युद्ध या सैन्य अभियान के रूप में देखने के बजाय उसके व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय प्रभावों को समझना भी जरूरी है.

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इतिहास को वर्तमान से जोड़ने की कोशिश: पुस्तक चर्चा के जरिए दर्शकों को हाइफा के युद्ध और उससे जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम को व्यापक संदर्भ में समझने का अवसर मिला. संवाद के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि उसके प्रभाव वर्तमान की परिस्थितियों को समझने और भविष्य की दिशा पर विचार करने में भी मदद करते हैं. प्रभा खेतान फाउंडेशन की 'सहयोग' पहल के तहत आयोजित इस सत्र में साहित्य और इतिहास के माध्यम से सैन्य विरासत के एक महत्वपूर्ण अध्याय को सामने रखा गया. 'मिरेकल एट हाइफा: द मास्टर एंड द महाराजास' पर हुई चर्चा ने भारतीय सैनिकों की वीरता के साथ-साथ हाइफा युद्ध के व्यापक ऐतिहासिक प्रभावों को समझने का अवसर दिया.

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