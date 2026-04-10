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इंडियन एथलेटिक्स सीरीज: रांची में जुटेंगे देशभर के स्टार एथलीट्स

रांची में 12 अप्रैल को इंडियन एथलेटिक्स सीरीज- 4 में 225 खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे.

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सांकेतिक चित्र (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 10, 2026 at 9:12 PM IST

3 Min Read
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रांची: राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है. Athletics Federation of India, Jharkhand Athletics Association और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज- 4 का आयोजन 12 अप्रैल को बिरसा मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी रांची में किया जाएगा. इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

रांची में जुटेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी

इस एथलेटिक्स मीट में देशभर के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ रेलवे, इंडियन ऑयल, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी जैसी संस्थाओं के करीब 225 खिलाड़ी हिस्सा लेने रांची पहुंच रहे हैं. इनमें कई ऐसे एथलीट शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. इन दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी से प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा और मुकाबले बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

Photo credit: Jharkhand Athletics Association
डियन एथलेटिक्स सीरीज का लोगो (Photo credit: इंडियन एथलेटिक्स)

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उभरते हुए खिलाड़ियों को एक बेहतर और उच्चस्तरीय मंच प्रदान करना है, जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और अपने प्रदर्शन में सुधार ला सकें. इस तरह के आयोजन भारतीय एथलेटिक्स को नई दिशा देने के साथ-साथ खिलाड़ियों को बड़े मंचों के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

राज्य के 13 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा

झारखंड के लिए भी यह आयोजन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राज्य के 13 महिला और पुरुष खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और अपने घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे. स्थानीय खिलाड़ियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा, जहां वे देश के शीर्ष एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अनुभव हासिल कर सकेंगे.

आयोजन की तैयारी पूरी

आयोजन समिति की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. खिलाड़ियों के आवास, भोजन, सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि प्रतियोगिता का संचालन सुचारू रूप से हो सके. स्टेडियम को भी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है.

सुबह से प्रतियोगिताएं शुरू

प्रतियोगिता सुबह 6 बजे से होगा और यह शाम 5:15 बजे तक चलेगी. पूरे दिन विभिन्न ट्रैक और फील्ड इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे, जिनमें खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी.

झारखंड के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों के साथ खेलने का मौका

इस आयोजन से न केवल रांची में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि झारखंड के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास और अनुभव दोनों मजबूत होंगे. खेल प्रेमियों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से राज्य में एथलेटिक्स को नई गति मिलेगी और आने वाले समय में यहां से कई प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगी.

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