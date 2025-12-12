ETV Bharat / state

'Google कर ले रे...' अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु कल उदयपुर में स्कूली बच्चों से साझा करेंगे मंच

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला यहां सरकारी स्कूलों के छात्रों की ओर से पेश नाटक में मुख्य अतिथि होंगे.

Astronaut Shubhanshu Shukla will come to Udaipur
उदयपुर आएंगे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 12, 2025 at 10:42 AM IST

उदयपुर: अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से लौटने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला शनिवार को झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचेंगे. उनकी यह यात्रा इसलिए खास है क्योंकि वे यहां सरकारी स्कूलों के छात्रों की ओर से पेश किए जाने वाले नाटक ‘गूगल कर ले रे…’ में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. आयोजन विद्याभवन स्कूल के मुक्ताकाशी रंगमंच पर शनिवार शाम होगा.

कार्यक्रम संयोजक सुनील एस लड्ढा ने बताया कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समारोह में केवल उपस्थिति नहीं दर्ज कराएंगे, बल्कि स्वयं नाटक के हिस्से के रूप में मंच पर उतरकर ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाएंगे. अंतरिक्ष से लौटे किसी भारतीय यात्री का इस तरह बच्चों के बीच आकर कला और शिक्षा के संगम को प्रोत्साहित करना शहर के लिए गौरवपूर्ण क्षण होगा. साहित्यकार कहानीवाला रजत मेघनानी लिखित 'गूगल कर ले रे...' नाटक का निर्देशन प्रयास संस्थान के सुनील टांक की ओर से किया जाएगा.

नाटक गूगल कर ले रे... का मंचन कल
नाटक गूगल कर ले रे... का मंचन कल (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

पढ़ें: 'किशोरमय' हुआ उदयपुर : लेजेंडरी सिंगर के बेटे और पोती ने गाए सदाबहार गाने, झूम उठे दर्शक

सरकारी स्कूल के बच्चे और कुछ कलाकार इसमें पहली बार बतौर रंगकर्मी प्रस्तुति देंगे. कार्यक्रम संयोजक, स्केच आर्टिस्ट एवं प्रदेश के ख्यात आर्किटेक्ट सुनील एस लड्ढा ने हाल में ग्रुप कैप्टन शुक्ला से मुलाकात कर इस विशेष आयोजन में शामिल होने का अनुरोध किया था. सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मंच देने वाला यह आयोजन अपनी तरह का पहला प्रयास है. इसमें सिद्धहस्त कलाकारों के बजाय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरड़ा के बच्चे नाटक की प्रस्तुति देंगे. ग्रुप कैप्टन शुक्ला विशेष रूप से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने आ रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान चुनिंदा छात्रों व आमजनों से संवाद भी करेंगे.

