ETV Bharat / state

'Google कर ले रे...' अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु कल उदयपुर में स्कूली बच्चों से साझा करेंगे मंच

उदयपुर: अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से लौटने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला शनिवार को झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचेंगे. उनकी यह यात्रा इसलिए खास है क्योंकि वे यहां सरकारी स्कूलों के छात्रों की ओर से पेश किए जाने वाले नाटक ‘गूगल कर ले रे…’ में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. आयोजन विद्याभवन स्कूल के मुक्ताकाशी रंगमंच पर शनिवार शाम होगा.

कार्यक्रम संयोजक सुनील एस लड्ढा ने बताया कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समारोह में केवल उपस्थिति नहीं दर्ज कराएंगे, बल्कि स्वयं नाटक के हिस्से के रूप में मंच पर उतरकर ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाएंगे. अंतरिक्ष से लौटे किसी भारतीय यात्री का इस तरह बच्चों के बीच आकर कला और शिक्षा के संगम को प्रोत्साहित करना शहर के लिए गौरवपूर्ण क्षण होगा. साहित्यकार कहानीवाला रजत मेघनानी लिखित 'गूगल कर ले रे...' नाटक का निर्देशन प्रयास संस्थान के सुनील टांक की ओर से किया जाएगा.