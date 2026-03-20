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कानपुर में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बोले- "भारत बहुत तेजी से अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो रहा है अग्रसर"

आईआईटी कानपुर पहुंचे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पत्रकारों से की बातचीत.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 10:49 PM IST

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कानपुर : भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला शुक्रवार को आईआईटी कानपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आईआईटियन से संवाद किया. उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि जब आप अंतरिक्ष में जाने जैसे फैसले करते हैं तो, निश्चित तौर पर डर तो लगता है. लेकिन, आपकी ट्रेनिंग और आपका माइंडसेट है वह बहुत जरूरी होता है कि आप उन पड़ावों को पार करें और आगे बढ़ें. आगे बढ़ने पर ही जो आप अचीव करना चाहते हैं तब हासिल कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत बहुत तेजी से अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है.

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पत्रकारों से की बातचीत. (Video credit: ETV Bharat)

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि मेरे अंतरिक्ष के सफर में मेरे परिवार का अहम योगदान रहा. साल 2020 में मेरी एस्ट्रोनॉट (अंतरिक्ष यात्री) की ट्रेनिंग शुरू हुई थी. पांच साल तक वहां प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने खुद को मजबूत किया और परिवार के सभी सदस्यों से बात करने के बाद अंतरिक्ष में जाने का फैसला किया.

उन्होंने कहा कि फिर जिस दिन जानकारी मिली कि मुझे जाना है तो वह मेरी जिंदगी का सबसे अधिक खुश होने वाला दिन था. उन्होंने कहा कि जब मैं अंतरिक्ष से वापस लौटा तो पूरे देश के सभी लोगों का उत्साह देखने वाला था. हर किसी की नजरें मुझ पर थीं.

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि किसी सैनिक के लिए कोई काम मुश्किल भरा नहीं होता. या यूं कहें कि किसी सैनिक के लिए मुश्किल शब्द नहीं बना. हर युवा को यही सोचना चाहिए. उन्होंने कहा कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बस मेहनत करनी चाहिए. हमारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम हर काम कर सकें. हमें किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए.

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बताया कि मिशन गगनयान के द्वारा 2018 में शुरुआत हुई है. उन्होंने बताया कि मिशन गगनयान पहला मिशन होगा जिसमें भारतीय अंतरिक्ष में जाकर उसको वापस रिकवर करेंगे. उन्होने बताया कि उसके बाद हमारा अपना भारतीय स्पेस स्टेशन पर काम होगा.

उन्होंने कहा कि हम चंद्रमा पर जाने की बात कर रहे हैं कि एक भारतीय साल 2040 तक चंद्रमा पर पहुंचेगा. इसरो ने कई ऐसे सैटेलाइट लांच किए हैं, जिनसे हमें स्पेस के क्षेत्र में काम करने के दौरान बहुत मदद मिल रही है. भारत अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम के तहत भी कई ऐसी कवायद हो रही हैं, जिनसे आने वाले समय में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई बदलाव सामने आएंगे.

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