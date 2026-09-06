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IAP झारखंड ने दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को दी श्रद्धांजलि, स्थगित किया विश्व फिजियोथेरेपी डे कार्यक्रम

आईएपी झारखंड ने दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को श्रद्धांजलि देकर विश्व फिजियोथेरेपी डे का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर दिया. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.

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दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को श्रद्धांजलि देते हुए अतिथि (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 4:05 PM IST

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रांची: 8 सितंबर को दुनिया भर में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया जाता है. रविवार को रांची सदर अस्पताल के सभागार में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट (IAP) के झारखंड चैप्टर द्वारा प्री वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस कार्यक्रम आयोजित था, इसमें कार्डियोवैस्कुलर और स्ट्रोक की बीमारी से बचाव, प्रबंधन और पुनर्वास में फिजियोथेरेपी की भूमिका पर कई सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियो थोरेसिक सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट- न्यूरो सर्जन का व्याख्यान होना था. कार्यक्रम की थीम "बैठे कम, चलें ज्यादा" (Sit Less,Move More) रखी गई थी ताकि जनमानस में यह संदेश पहुंच सके कि हम खुद को स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु कैसे बना सकते हैं, कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताएं भी प्रस्तावित थी.

शोकसभा में बदल गया फिजियोथेरेपी दिवस कार्यक्रम

कार्यक्रम में सिविल सर्जन, एसीएमओ, डीएस समेत कई गणमान्य भी आमंत्रित थे, लेकिन झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन के बाद पूरे कार्यक्रम को शोकसभा में तब्दील कर दिया गया.

मंत्री को श्रद्धांजलि देने के साथ स्थगित हुए कार्यक्रम (Etv BHARAT)

मंच की कुर्सियां खाली ही छोड़ दी गई और राज्य के अलग-अलग जगहों से सेमिनार में भाग लेने आये फिजियोथेरेपिस्टों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत मंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

40 साल के बाद सावधानी बरतने की जरूरत: डॉ. अजीत कुमार

इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट्स के झारखंड चैप्टर के प्रेसिडेंट डॉ. अजीत कुमार (PT) ने बताया कि दिल की बीमारी से बचाव के लिए बेहद जरूरी है कि संतुलित खानपान के साथ-साथ हर दिन एक्सरसाइज, योगाभ्यास, तेज गति से चलने को अपने जीवनशैली में दिनचर्या के रूप में शामिल करें.

दिल की बीमारियों से संबधित था कार्यक्रम

उन्होंने कहा कि आज का पूरा कार्यक्रम ही दिल की बीमारियों और स्ट्रोक की स्थिति में फिजियोथेरेपी की भूमिका पर था, लेकिन दुखद घटना के बाद कार्यक्रम को स्थगित कर इसे शोकसभा में बदल दिया गया है.

डॉक्टर की सलाह

उन्होंने ईटीवी भारत के माध्यम से लोगों से अपील की है कि जब उम्र 40 से ज्यादा हो जाए तो विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. बीपी, सुगर के कंट्रोल में रखने के साथ-साथ समय समय पर ECG कराते रहे और डॉक्टर की सलाह लेकर 2 साल में एक बार सीटी एंजियोग्राफी जरूर कराएं.

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