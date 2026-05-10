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अग्निवीर भर्ती परीक्षा: 1 से 12 जून के बीच प्रदेश की 11 शहरों के 32 केंद्रों पर Online Exam

सेना 15 मई के बाद एडमिट कार्ड जारी करेगी. परीक्षा के तीन से चार दिन पहले SMS से परीक्षा शहर की जानकारी दी जाएगी.

Army Recruitment Office, Kota
सैनिक भर्ती कार्यालय, कोटा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2026 at 5:01 PM IST

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कोटा: इंडियन आर्मी में अग्निवीर के अलग-अलग पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. आर्मी ने इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे. आवेदन करने वाले सफल विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाएगी. परीक्षा 1 से 12 जून के बीच होगी. 11 शहरों के 32 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा होगी.

सेना के जनसम्पर्क अधिकारी राजस्थान लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि परीक्षा में भारतीय सेना में भर्ती वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा अजमेर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, सीकर और उदयपुर में होगी. यहां 32 एग्जाम सेंटर बनाए हैं. इसका शेड्यूल भारतीय सेना के वेबसाइट (ज्वाइन इंडियन आर्मी) पर जारी किया जाएगा.

परीक्षा के 15 दिन पहले सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. ये 15 मई के बाद जारी होंगे. इसके तीन से चार दिन पहले कैंडिडेट को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश (SMS) से परीक्षा शहर की जानकारी दी जाएगी. परीक्षा केंद्र का पता एडमिट कार्ड पर अंकित होगा, जिसे आधिकारिक वेबसाइट से अभ्यर्थी जारी होंगे के बाद डाउनलोड कर पाएंगे. कैंडिडेट किसी भी हेल्प या पूछताछ के लिए अपने सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क करें.

पढ़ें: अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण जारी, 1 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

इन पदों के लिए परीक्षा: रक्षा प्रवक्ता राजस्थान लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया, परीक्षा में अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, तकनीकी, कार्यालय सहायक, स्टोर कीपर तकनीकी, ट्रेडसमैन (10वीं व 8वींपास), सामान्य ड्यूटी महिला सेना पुलिस, सैनिक तकनीकी (एनए एनए चिकित्सा), सिपाही फार्मा, हवलदार शिक्षा (सूचना और तकनीक, साइबर, सूचनात्मक कार्यवाही और भाषाविद), जूनियर कमीशन अधिकारी धार्मिक के रिक्त पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी. अग्निवीर लिपिक, स्टोर कीपर तकनीकी के लिए ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के साथ होगा.

परीक्षा के बाद भर्ती रैली: लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम जुलाई 2026 के शुरू तक घोषित करेंगे. ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के बाद भर्ती रैली प्रक्रिया होगी. इस ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा में मेरिट के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को रैली में भाग लेने बुलाया जाएगा. इसके बाद ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के नतीजों और भर्ती रैली में स्क्रीनिंग टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट बनेगी. चुने उम्मीदवार दिसम्बर 2026 और जून 2027 में रेजिमेंटल सेंटर पर भेज दिए जाएंगे.

पढ़ें: युवाओं के लिए सेना में जाने का मौका, "अग्निवीर" के लिए आवेदन शुरू, जानिए पूरी डिटेल

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EXAM WILL BE HELD FROM JUNE 1 TO 12
EXAM WILL BE HELD IN 11 CITIES
EXAM WILL BE CONDUCTED ONLINE
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