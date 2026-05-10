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अग्निवीर भर्ती परीक्षा: 1 से 12 जून के बीच प्रदेश की 11 शहरों के 32 केंद्रों पर Online Exam

सैनिक भर्ती कार्यालय, कोटा ( ETV Bharat Kota )