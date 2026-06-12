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क्या दुर्गम इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहन साबित होंगे कारगर? हिमाचल से भारतीय सेना ने शुरू किया ये खास मिशन

हिमाचल से भारतीय सेना ने शुरू किया 'सूर्य ग्रीन-हिमालयन ओडिसी' मिशन ( ETV BHARAT )

सोलन: हिमालय के दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता को परखने के लिए भारतीय सेना ने एक खास अभियान शुरू किया है. पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेना ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली से 'सूर्य ग्रीन-हिमालयन ओडिसी' इलेक्ट्रिक वाहन अभियान को रवाना किया. अब इस अभियान के दौरान यह देखा जाएगा कि ऊंचाई वाले कठिन इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहन कितने प्रभावी साबित होते हैं.

कसौली से शुरू हुआ इलेक्ट्रिक वाहन मिशन

भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता ने सोलन जिले के कसौली से इस अभियान को हरी झंडी दिखाई. इस मिशन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, हरित तकनीक और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को आगे बढ़ाना है. इस अभियान में 10 इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए गए हैं. इनमें छह हैरियर ईवी, तीन कर्व ईवी और एक पंच ईवी शामिल हैं. यह काफिला हिमाचल प्रदेश से होते हुए लद्दाख के सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों तक यात्रा करेगा.

'सूर्य ग्रीन-हिमालयन ओडिसी' इलेक्ट्रिक वाहन अभियान को रवाना करते सेना के अधिकारी (ETV BHARAT)

11 दिनों में तय होगा 1663 KM का सफर

सेना के अनुसार यह इलेक्ट्रिक वाहन अभियान 11 दिनों तक चलेगा और करीब 1,663 किलोमीटर की दूरी तय करेगा. यात्रा का समापन 22 जून को लेह स्थित हॉल ऑफ फेम में होगा. इस दौरान वाहन स्पीति, लाहौल, हान्ले, चुशुल और तांग्त्से जैसे कठिन क्षेत्रों से गुजरेंगे. अभियान की सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरयोग्य दर्रों में शामिल उमलिंग ला (19,024 फीट) और चांग ला (17,590 फीट) को पार करना होगी.