सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने दिखाया दम: 'पहचानो, निर्णय लो और नष्ट करो' के संकल्प को लेकर किया हाईटेक शक्ति प्रदर्शन

बदलती युद्ध परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया, कम समय में निर्णय और उच्च सटीकता वाले प्रहार इस अभ्यास की मुख्य विशेषताएं रहीं.

भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर (Indian Army)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 24, 2026 at 9:55 AM IST

जैसलमेर : राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज एक बार फिर बड़ी सैन्य गतिविधियों का केंद्र बना. भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के अंतर्गत आने वाली सुदर्शन चक्र कोर ने यहां आधुनिक युद्ध क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया. 'पहचानो, निर्णय लो और नष्ट करो' की रणनीति पर आधारित इस सैन्य अभ्यास में लक्ष्य की सटीक पहचान से लेकर उस पर त्वरित और सटीक प्रहार तक की पूरी प्रक्रिया का सफल प्रदर्शन किया गया. तोपखाने की मारक क्षमता को अत्याधुनिक मानवरहित हवाई प्रणालियों के साथ जोड़कर सटीक युद्ध कौशल को नई ऊंचाई दी गई.

तोपखाने और ड्रोन का सटीक समन्वय : अभ्यास के दौरान मानव रहित हवाई प्रणालियों के माध्यम से दिन-रात और हर मौसम में लगातार निगरानी की क्षमता प्रदर्शित की गई. आकाश से प्राप्त वास्तविक समय की खुफिया जानकारी को तुरंत तोपखाना इकाइयों तक पहुंचाया गया, जिससे अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्य भेदन संभव हुआ. बदलती युद्ध परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया, कम समय में निर्णय और उच्च सटीकता वाले प्रहार इस अभ्यास की मुख्य विशेषताएं रहीं. इससे सेना की निगरानी क्षमता, तत्परता और सुरक्षा स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई.

पढ़ें. वायुशक्ति-2026 और 'अग्नि वर्षा': पाक सीमा के पास पोखरण में दिखेगा सेना का शौर्य, गरजेंगे फाइटर जेट और तोप के गोले

रसद प्रबंधन और त्वरित पुनर्तैनाती का प्रदर्शन : सैन्य अभ्यास में मजबूत रसद प्रबंधन और त्वरित पुनर्तैनाती का भी सफल परीक्षण किया गया. युद्धक्षेत्र में कम समय में संसाधनों और सैनिकों की पुनः तैनाती कर संचालन की निरंतरता सुनिश्चित की गई. इस समन्वित अभ्यास ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सेना आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होकर हर परिस्थिति में मिशन पर प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम है. पश्चिमी सीमा के निकट आयोजित इस गतिविधि को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सेना के शौर्य और संकल्प का प्रदर्शन : इस अभ्यास ने भारतीय सेना के शौर्य, अनुशासन और अटूट संकल्प की भी झलक दिखाई. कठिन रेगिस्तानी परिस्थितियों में दिन-रात संचालन कर सैनिकों ने साबित किया कि वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं. अत्याधुनिक तकनीक के साथ मानवीय कौशल का संगम इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी ताकत रहा. सीमित समय में सटीक निर्णय, लक्ष्य पर अचूक प्रहार और मिशन के प्रति पूर्ण समर्पण ने सेना की पेशेवर क्षमता को उजागर किया. यह अभ्यास न केवल युद्ध दक्षता का प्रदर्शन था, बल्कि देश की सुरक्षा के प्रति अडिग प्रतिबद्धता का भी सशक्त संदेश है.

