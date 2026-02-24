ETV Bharat / state

सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने दिखाया दम: 'पहचानो, निर्णय लो और नष्ट करो' के संकल्प को लेकर किया हाईटेक शक्ति प्रदर्शन

भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ( Indian Army )

जैसलमेर : राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज एक बार फिर बड़ी सैन्य गतिविधियों का केंद्र बना. भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के अंतर्गत आने वाली सुदर्शन चक्र कोर ने यहां आधुनिक युद्ध क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया. 'पहचानो, निर्णय लो और नष्ट करो' की रणनीति पर आधारित इस सैन्य अभ्यास में लक्ष्य की सटीक पहचान से लेकर उस पर त्वरित और सटीक प्रहार तक की पूरी प्रक्रिया का सफल प्रदर्शन किया गया. तोपखाने की मारक क्षमता को अत्याधुनिक मानवरहित हवाई प्रणालियों के साथ जोड़कर सटीक युद्ध कौशल को नई ऊंचाई दी गई. तोपखाने और ड्रोन का सटीक समन्वय : अभ्यास के दौरान मानव रहित हवाई प्रणालियों के माध्यम से दिन-रात और हर मौसम में लगातार निगरानी की क्षमता प्रदर्शित की गई. आकाश से प्राप्त वास्तविक समय की खुफिया जानकारी को तुरंत तोपखाना इकाइयों तक पहुंचाया गया, जिससे अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्य भेदन संभव हुआ. बदलती युद्ध परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया, कम समय में निर्णय और उच्च सटीकता वाले प्रहार इस अभ्यास की मुख्य विशेषताएं रहीं. इससे सेना की निगरानी क्षमता, तत्परता और सुरक्षा स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई.